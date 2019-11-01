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Twitter «решил ловко сыграть в имидж» на фоне скандала с Facebook, заявила Канделаки

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Канделаки оценила целесообразность решения Twitter отказаться от политической рекламыМосква, 31 октября. Сервис микроблогов Twitter решил «решил ловко сыграть в имидж» на фоне скандала с Facebook, который намерен за деньги публиковать политическую рекламу, заявила известная телеведущая Тина Канделаки в своем Telegram-канале.

Напомним, 31 октября основатель компании Джек Дорси сообщил, что Twitter приняла решение прекратить у себя любую политическую рекламу по всему миру, поскольку, по мнению представителей соцсети, охват политических заявлений якобы должен зарабатываться, а не покупаться. Чуть ранее Facebook сообщил о намерениях выкладывать политическую рекламу взамен на денежное вознаграждение.

Канделаки напомнила, что президент США Дональд Трамп назвал решение Twitter глупым, причем разместил свое заявление американский лидер в микроблоге, передает SM-News.

«Зачем отказываться от денег?» — спросите вы. И здесь я соглашусь с администрацией Трампа: соцсеть не хочет быть орудием в руках у консерваторов», — заявила Канделаки.

Ранее Канделаки обвинила Facebook в ангажированности, напомнив о «лицемерной политике» соцсети, блокировании неугодной информации и продвижении заметок «о великих достижениях американской демократии».

Отметим, что Facebook неоднократно попадалась на политической ангажированности и попытках ввести политическую цензуру. Накануне администрация американской соцсети сообщила об удалении нескольких десятков аккаунтов, ориентированных на Африку.

Причем удалить было решено не только страницы обычных пользователей, но и аккаунты крупных новостных изданий, освещавших местные события. Это действие соцсети можно расценивать как новый виток беспрецедентной цензуры в Facebook, в рамках которой дискриминации теперь подвергаются целые страны.

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Источник: SM News
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