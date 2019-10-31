Facebook продолжает попытки введения жесткой политцензуры во всем мире

Москва, 31 октября. Социальная сеть Facebook, которая создавалась для общения людей, теперь превратилась в политический инструмент США по продвижению своих интересов во всем мире. Об этом в четверг заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя массовую блокировку аккаунтов различных организаций за сотрудничество с Россией.

«Facebook – это эффективный инструмент влияния США на общественно-политический процесс по всему миру. Россия — не единственная страна, которая ощущает на себе корректировку внутриполитических процессов через социальные сети», — пояснил он порталу «Слово и дело».

Милонов подчеркнул, что социальная сеть в первую очередь является выгодным бизнесом для ее владельца. А для этого ему нужно выполнять требования страны, в которой этот бизнес зарегистрирован. В итоге все говорят о глобализации и свободном Интернете, а на деле происходят попытки введения жесткой политической цензуры.

Парламентарий также напомнил, что именно через Facebook западные политтехнологи организуют «цветные революции» по всему миру.

Ранее сообщалось, что Facebook заблокировал без объяснения причины 35 аккаунтов после саммита «Россия — Африка». Еще пять аккаунтов, 60 страниц и публичных групп были заблокированы в Instagram. Как считает блогер Ортега, таким образом социальные сети мстят государствам, принимавшим участие в форуме.

По словам главы ФЗНЦ Александра Малькевича, эта месть связана с колоссальным внешнеполитическим успехом Москвы, уверенно возрождающей серьезнейшее влияние нашей страны на африканском континенте. А депутат Госдумы Антон Морозов обвинил американскую соцсеть в нарушении свободы слова — одного из основополагающих демократических принципов, которые Вашингтон так ревностно отстаивает на публичных площадках.