Генсек НАТО забыл про Зеленского на заседании в Киеве

Киев, 31 октября. Генсек НАТО Йенс Столтенберг забыл предоставить слово президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе открытого мероприятия для представителей СМИ в Киеве.

Инцидент произошел на заседании комиссии Украина — НАТО, которое сегодня состоялось в украинской столице. После своего выступления на заседании Столтенберг объявил, что, открытая часть мероприятия завершена, поэтому все представители СМИ должны покинуть зал. Однако в этот момент выяснилось, что после генсека НАТО с речью должен был выступить президент Украины Владимир Зеленский. Столтенберг поспешил исправить оплошность и предоставил слово президенту Украины.

В своем выступлении Столтенберг призвал украинские власти уделять больше внимания процессу реализации реформ, отметив, что это позволит обеспечить «светлое будущее украинскому народу», а также приблизит Украину к членству в НАТО.

30 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с двухдневным визитом на Украину. В первый день визита Столтенберг посетил морской порт Одессы, где в настоящее время находится постоянная противоминная группа НАТО в составе четырех кораблей. В этот же день Столтенберг выступил с речью перед курсантами морской академии в Одессе. 31 октября Столтенберг выступил перед депутатами Верховной рады, после чего принял участие в заседании комиссии НАТО — Украина .

Стоит отметить, что в 2014 году после государственного переворота в Киеве Верховная рада приняла закон об отмене внеблокового статуса Украины, а также законодательно закрепила планы Киева по вступлению в НАТО. При этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен неоднократно заявлял, что вступление Украины в альянс требует выполнения большого количества критериев, на реализацию которых уйдет порядка 20 лет.