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Серфинг с участницей шоу «План Б» в Таиланде печально закончился для Батрутинова

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Серфинг с участницей шоу «План Б» в Таиланде печально закончился для Батрутинова

Москва, 31 октября. Резидент Comedy Club Тимур Батрудинов пострадал во время съемок программы «План Б». Причиной обрушившихся на голову комика неприятностей стало увлечение участницей шоу экстремальными видами спорта и неудачное стечение обстоятельств.

23-летняя Эллина Канкадзе, желая завоевать сердце Батрудинова, предложила ему заняться серфингом. При этом она совершенно не учла большие волны, которые даже для опытных спортсменов являются серьезным испытанием.  В результате девушка ударилась о риф, а ее кавалер повредил ребро, налетев на скалу.

Чтобы исправить ситуацию, Эллина решила устроить романтический ужин на берегу моря, однако и этим планам не суждено было сбыться — всю еду смыло в океан, передает портал «Дни.ру».

Напомним, что шоу «План Б» построен по тем же принципам, что и «Замуж за Бузову». Ведущие программы Ольга Бузова и Тимур Батрудинов набирают участников, среди которых они должны найти себе пару. Съемки шоу проходят в Таиланде, где не самые высокие цены и проще организовать работу для съемочной группы.

Ранее сообщалось, что Бузовой посоветовали сходить к логопеду, несмотря на ее большой телевизионный опыт. По словам специалиста, у девушки есть нарушение речи, известное как «вялый язык», что заметно по тому, как она произносит звук «С». Исправить положением можно с помощью специальной гимнастики для языка, однако перед этим необходимо проконсультироваться со специалистом, потому что самостоятельные занятия в данном случае могут принести больше вреда, чем пользы.

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Источник: Дни.ру
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