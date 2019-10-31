Главные новости 31 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 31 октября.

Газовый баллон взорвался в поезде в Пакистане. Погибли 65 человек. Более 60 человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане.

Стартовавший в Золотом процесс разведения войск и вооружений в Донбассе будет «началом конца» Владимира Зеленского. На Украине назвали процесс разведения сил в Золотом «началом конца» Зеленского.

Секрет резкого омоложения Аллы Пугачевой раскрыла врач-косметолог. По ее мнению, все дело в имплантанте подбородка и филлерах. Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой.

Российская актриса Лидия Вележева не смогла сыграть в спектакле «Территория страсти», состоявшемся в израильском городе Нетания. Продюсер рассказала, как в Израиле спасали спектакль без оскандалившейся Вележевой.

The Daily Mail написал о пуске баллистической ракеты «Булава» подводным крейсером стратегического назначения «Князь Владимир». В Британии оценили пуск ракеты «Булава» подлодкой «Князь Владимир».

Правительство РФ обнародовало постановление, устанавливающее максимальный рост платежа граждан за услуги ЖКХ в 2020 году. Названы регионы России, где тарифы на ЖКХ могут вырасти больше всего.

Администрация Facebook удалила несколько десятков аккаунтов, через которые РФ якобы вмешивались во внутренние дела стран Африки. Политцензура в Facebook вышла на новый уровень — под удар попала Африка.

Представители еще одной вредной и опасной профессии получат право досрочно выходить на пенсию. В России расширен список тех, кому положена досрочная пенсия.

Специалисты клиники Майо в США выявили дисфункцию, которая может быть связана с высоким риском развития онкологии. Кардиолог объяснил, как сердце может предупредить о развитии рака.

Строительство «Северного потока — 2» усиливает позиции РФ и ослабевает Европу, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Зеленский отреагировал на решение Дании по «Северному потоку — 2».