Сирия, 31 октября. Сотрудники ЦПВС доставили почти 2,5 тонны гумпомощи в провинцию Хомс. В городе Хасака взорвался мотоцикл. Протурецкие силы продолжают уничтожать следы военного присутствия курдских боевиков в Рас аль-Айне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют позиции исламистов в Южном Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают опорные пункты боевиков на северо-западе Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: провоцирует стычки с САА в северной части Латакии.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации взрыва в населенном пункте Саджу на севере Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: продолжают разминировать жилые районы города Рас аль-Айн в северной части Хасаки.

«Хашд аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): подверглись атаке боевиков группировки «Ансар аль-Ислам» в провинции Дияла в Ираке.

Провинция Латакия

Боевики незаконных бандформирований не перестают провоцировать столкновения с правительственными войсками на линии разграничения сил. Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что джихадисты террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли позиции Сирийской арабской армии (САА) неподалеку от населенного пункта Тель-Рашо, задействовав при этом реактивную систему залпового огня «Град». Информация о возможных пострадавших среди мирного населения пока уточняется.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (AleppoAMC) сообщает о новом взрыве, прогремевшем на контролируемых протурецкими силами территориях в северной части провинции. На этот раз инцидент произошел в населенном пункте Саджу к северо-востоку от Азаза. О последствиях случившегося пока ничего неизвестно. Напомним, в первой половине дня также сообщалось о взрыве в городе Африн, жертвами которого стали около 40 гражданских лиц. Как и в прошлый раз, в установке СВУ подозреваются боевики курдских подпольных групп, которые прикрываются борьбой с «захватчиками».

Провинция Хомс

В соответствии с данными бюллетеня российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, была проведена очередная гуманитарная акция в провинции Хомс. 500 наборов с продовольствием были распределены среди нуждающихся жителей населенного пункта Данха. Отмечается, что общий вес гумпомощи составил почти 2,5 тонны. Как известно, территория региона практически полностью находится под контролем Сирийской арабской армии (САА) после зачистки так называемого Растанского котла в мае прошлого года. На данный момент все еще оккупированным районом остается зона «ат-Танфа» и прилегающие к ней территории в южной части провинции, контроль над которыми осуществляют Соединенные Штаты и спонсируемые ими антиправительственные группировки.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают вести работу в южных районах Идлиба, нанося точечные авиаудары по оборонительным сооружениям противостоящих Сирийской арабской армии (САА) бандформирований, деятельность которых связана с «Джебхат ан-Нусрой»1***. По информации военного источника в сети Twitter (ufuk_sy), российские самолеты атаковали укрепления исламистов на окраинах населенных пунктов Абу-Бахаб и Ум-Джалал. Напомним, ВКС РФ действуют при поддержке сирийской авиации. Тем временем военнослужащие правительственных войск ведут огонь по опорным пунктам противника на северо-западе соседней Хамы поблизости от деревни Зайзун, передает Twitter-канал (baladinetwork).

Провинция Хасака

Протурецкие формирования продолжают разминировать районы города Рас аль-Айн, который перешел под контроль союзников Турции чуть больше недели назад. Военный источник в сети Twitter (BarPnarHarekat2) опубликовал фотографию, на которой запечатлены взрывные устройства, которые удалось благополучно демонтировать и обезвредить. Отмечается, что большинство из них были заложены в жилых домах. Как известно, перед отступлением из северных районов САР курдские радикалы заминировали оставленные населенные пункты, что создает угрозу безопасности мирных жителей.

Между тем Twitter-канал (baladinetwork) сообщает о взрыве мотоцикла в административном центре региона, в результате которого были ранены четыре сирийца. Подробности произошедшего в настоящий момент уточняются.

Ирак

Стало известно о том, что позиции ополченческих отрядов «Хашд аш-Шааби» в провинции Дияла подверглись атаке исламистских бандгрупп. Никаких сведений о результатах развернувшихся столкновений пока не поступало. Согласно информации военного источника в сети Twitter (MoussaNDT), о своей ответственности за предпринятый налет заявили джихадисты группировки «Ансар аль-Ислам» (бывшая «Джунд аль-Ислам»), связанной с запрещенной в РФ «аль-Каидой»1. Как известно, данное формирование стремится обратить курдское население, проживающее на территории Иракского Курдистана, в радикальный ислам.

1 Организация запрещена на территории РФ.