Актриса Вележева объяснила, почему устроила дебош в самолете

Москва, 31 октября. Заслуженная артистка России Лидия Вележева призналась, что вела себя некорректно на борту самолета, следовавшего по маршруту из Москвы в Тель-Авив. Она рассказала о произошедшем инциденте.

Актриса заверила, что никогда более не станет вступать в конфликт с экипажем воздушного судна. Она пообещала выполнять его требования.

«Моя вина была в том, что я не послушала бортпроводника и поднялась с кресла. Вот это была моя первая ошибка. Теперь всегда буду пристегиваться», — объяснила Вележева.

Она подчеркнула также, что не намерена подавать в суд на авиакомпанию.

При этом в интервью РЕН ТВ артистка добавила, что сотрудники авиакомпании долгое время не давали внятного ответа, когда состоится вылет. Вележева устала, была сонная и до этого выпила предложенный ей в бизнес-классе бокал игристого.

«Я не преступник, я самолет не угоняю. Меня выводили так, что я вся в синяках», — рассказала она правоохранительным органам.

Напомним, самолет, следовавший рейсом Москва — Тель-Авив, на борту которого находилась известная актриса, не смог вылететь из аэропорта «Шереметьево» из-за технической неисправности. Когда самолет уже ушел со стоянки, Вележева начала дебоширить. Капитан принял решение вернуться из-за «деструктивного пассажира на борту».

После этого актрису сняли с борта, а затем и ее багаж. Оказалось, из-за того, что рейс изначально отложили, женщина переборщила с алкоголем, ожидая вылета. Медицинская экспертиза показала, что в крови российской актрисы были 0,43 промилле алкоголя.

Как заявили официальные представители «Аэрофлота», компания будет добиваться максимально жесткого наказания для Вележевой, устроившей дебош на борту. Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич отметил, что человек, носящий звание народного артиста, не может позволять себе хамское поведение по отношению к другим.