В Совфеде объяснили, почему заявления НАТО и Киева о Крыме не отражают реалии

Никаких последствий призывы НАТО и Киева о возвращении контроля над «украинским» Крымом не несут, заявил Федеральному агентству новостей член Совета Федерации РФ от Республики Крым, сенатор Сергей Цеков, комментируя требование альянса «вернуть» полуостров Украине.

Североатлантический альянс и Киев сделали заявление по итогам прошедшего в четверг заседания совместной комиссии с участием украинского президента Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В очередной раз Украина и военный блок заявили, что Крым якобы является «украинской территорией».

«Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине», — говорится в заявлении.

Альянс также осудил наращивание Москвой военной мощи в этом российском регионе. Кроме того, НАТО призвала пустить на полуостров международные наблюдательные организации.

Как отмечает Сергей Цеков, совместные заявления Украины и НАТО «абсолютно пустые», они не отражают текущие реалии в мире.

«Понятно, что эти реалии формируются вокруг Крыма, Украины, России, отношений с ЕС и НАТО. Крым остается на повестке дня номером один. Никаких последствий подобные заявления не несут. Кроме того, они не пытаются в таких заявлениях дать реальную оценку ситуации, которая складывается на Украине. У них нет понимания, что решение жителей Крыма было связано с предыдущими годами нахождения полуострова в составе Украины, где она совершала фактически насилие над ними», — заявил Цеков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сенатор обратил внимание, что НАТО постоянно угрожает Крыму, совершая облеты территории полуострова с имитацией бомбардировок.

«Они заявляют о необходимости наращивания присутствия НАТО на Черном море. НАТО в принципе агрессивная структура, не на словах, а на деле. Можно вспомнить, как они бомбили Югославию. Поэтому наращивание военной мощи в Крыму – это наш ответ на их действия. В связи с этим наши действия объясняются позицией американцев, НАТО и других агрессивных государств», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году, когда подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме высказалось за воссоединение с Россией. Киев и ряд западных стран, несмотря на законность плебисцита согласно международным нормам, решение крымчан не признают. Требования Украины и НАТО о возвращении Крыма вызвали резкую реакцию граждан РФ. Россияне напомнили, что вопрос принадлежности Крыма уже давно закрыт, и об этой теме нужно навсегда забыть.

С 31 октября по 4 ноября Украина проводит боевые учения с ЗРК «Бук» на государственном испытательном полигоне «Ягорлык» под Херсоном на границе с Крымом. В их ходе ожидаются боевые стрельбы подразделений ЗРК «Бук М1» и С-300ПТ.