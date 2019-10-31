Юрист «Руси сидящей» оказался в центре секс-скандала с соратницей Навального

Москва, 31 октября. Правозащитник и координатор проекта помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая» Динар Идрисов оказался в центре сексуального скандала.

Активистка петербургского штаба скандального блогера Алексея Навального и экс-кандидат в муниципальный совет МО Новоизмайловский Ульяна Тимофеева рассказала в Twitter, как юрист приставал к ней после того, как согласился бесплатно быть ее защитником.

Девушка баллотировалась в муниципальные депутаты, но выборы проиграла. В штабе Навального в Петербурге рассказали, что 18 сентября она пришла в муниципалитет, чтобы получить протоколы об итогах голосования.

Войдя в здание, Тимофеева начала снимать происходящее на камеру, однако это не понравилось находящейся в муниципалитете женщине, и она толкнула соратницу Навального, из-за чего та ударилась о стену. Тимофеевой вызвали скорую помощь, которая доставила ее в травматологию. По словам кандидатки, врачи ей наложили ей несколько швов.

После этого инцидента она решила обратиться за помощью к юристам. Откликнулся на просьбу Тимофеевой координатор петербургского отделения «Руси сидящей» Динар Идрисов, однако его помощь обернулась неприятными и навязчивыми ухаживаниями, иными словами — харрасментом.

«Помощь была для меня бесплатной, но обошлась мне многочисленными вербальными домогательствами, которые Динар, видимо, считает нормальной составляющей работы с клиентками pro bono (Бесплатно. — Ред. ФАН)», — написала девушка в своем микроблоге.

Тимофеева выложила в Twitter переписку, которая подтверждает ее слова: Идрисов требует близких отношений, проигнорировав несколько раз ее нежелание общаться в таком ключе и прямое «нет». Навязчивость правозащитника от «Руси сидящей» вынудила Тимофееву обратиться к другому юристу.

В разговоре с коллегой Идрисов стал неубедительно оправдываться и утверждать, что несостоявшаяся доверительница «перенесла на него свое отношение к другому харассеру» и нуждается в психологической помощи, передает Nation News.

Сама Тимофеева сказала, что не намерена разрушать карьеру Идрисова, но считает нужным предупредить других девушек о его моральной нечистоплотности. Идрисов в соцсетях историю проигнорировал.