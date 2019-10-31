Facebook устроил беспрерывную слежку за пользователями в интересах спецслужб США

Москва, 31 октября. Всемирная социальная сеть Facebook является одним из наиболее мощных инструментов влияния спецслужб США. При этом компания Марка Цукерберга незаконно собирает информацию, манипулирует общественным мнением и шантажирует пользователей, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Федеральное агентство новостей представило десять фактов, подтверждающий то, что Facebook является инструментом американских спецслужб. Прежде всего, платформа незаконно собирает информацию: отслеживает сайты, которые посещал пользователь. Для этих целей на платформе Facebook была создана рекламная система Beacon. О незаконном сборе данных стало известно в 2009 году, тогда разгорелся громкий скандал. Однако Facebook продажа личных данных пользователей сошла с рук.

Кроме того, известно, что Facebook хранит личные данные пользователей даже после удаления информации. Социальная сеть хранит не просто информацию, которую пользователь пишет на публично на странице, но и в личных сообщениях, в том числе получает доступ к аудио- и видео-сообщениям, имеет доступ к камере телефона для скрытой съемки, доступ к микрофону для записи всего что происходит вокруг человека, постоянный доступ к геолокации пользователя.

Обрабатывать огромные массивы информации позволяет Big Data. Анализ собранной информации позволяет Facebook получить полный портрет пользователя и каталогизировать в режиме реального времени. О том, что социальные сети находятся под контролем спецслужб, уже заявляли Эдвард Сноуден и Джулиан Ассанж.

Facebook давно разрушила миф и о свободном Интернете. Практика показывает, что Facebook, Instagram, Twitter и YouTube применяют жесткую цензуру, блокируя неугодных американским властям пользователей. Еще одним доказательством сотрудничества социальных сетей с западными спецслужбами является отказ хранить данные российских пользователей на серверах в нашей стране.

Мартынов отметил, что такие глобальные платформы, как Facebook не только являются коммуникаторами, но также ретрансляторами, интерфейсами информации и универсальными системами сбора глобальных метаданных.

«Я уверен, что эти данные продаются не только большим маркетинговым компаниям, которые проводят исследования в интересах крупных деловых корпораций, но и спецслужбам. Любая машинка по сбору данных в первую очередь интересует спецслужбы. Так во всем мире. Больше всего возможностей уговорить Facebook поделиться информацией имеется у американских спецслужб, поскольку компания американская, и Цукерберг — гражданин США», — заявил эксперт в комментарии Nation News.

Ранее стало известно, что Facebook удалила 35 аккаунтов, 53 страницы, семь групп, а также пять аккаунтов в Instagram, якобы созданных в России и ориентированных на страны Африки. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил мнение, что социальная сеть может окончательно утратить свой нейтральный статус, занимаясь «прицельной чисткой» аккаунтов, вызывающих недовольство руководства США.

Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в разговоре с ФАН назвал решение американского интернет-гиганта мелкой местью за колоссальный успех недавно завершившегося в Сочи форума Россия — Африка. Глава ФЗНЦ напомнил о своем предложении силами международного сообщества принудить интернет-корпорации к соблюдению приличий, в том числе добиться запрета цензуры по идеологическим мотивам со стороны руководства Facebook.