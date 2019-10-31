С начала года на Украине 68 раз нападали на журналистов и активистов



В Киеве представители организации «Усиление системы гражданских активистов» (УСГА) презентовали статистику нападений на представителей прессы и общественных деятелей, совершенных на Украине с начала года. По их данным, с 1 января 2019-го таких нападений произошло 68, причем ни одно из них толком не расследуется полицией. Это — прямая «заслуга» главы МВД Украины Арсена Авакова, передает корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

По словам Анны Рожковой, координатора УСГА, смена власти в стране никак не отразилась на внимании государства к тем, кто непосредственно занимается освещением острейших проблем украинского общества.

«Мы ведем постоянный мониторинг атак на журналистов-расследователей и общественных активистов, которые происходят в разных регионах Украины. По нашим данным, сейчас таких преступлений зафиксировано 68, — сообщила Рожкова. — По большей части из них поданы заявления в полицию. Увы, по этим заявлениям заведено лишь несколько уголовных дел. Ни одно из них не расследуется должным образом, и, по сути, ни один из нападавших до сих пор не привлечен к уголовной ответственности».

На встрече со СМИ руководители организации привели длинный перечень дел, которые были переданы для «тщательной отработки» в МВД Украины.

«В частности, это дело о недавнем поджоге автомобиля журналиста Сергея Гузя в городе Каменский Днепропетровской области, дело о жестоком избиении телеоператора Вадима Макарюка в Харькове, — перечисляет Рожкова. — Также это нападение радикалов на агентство «Укринформ» в Киеве, в июле 2019-го, стрельба по пресс-центру газеты «Новый день» в Херсоне, а также многочисленные избиения журналистов в Виннице, на Черниговщине, Житомирщине и Одесской области».

По словам Анны Рожковой, городами-лидерами по части нападений на представителей СМИ и общественников сегодня являются Киев и Одесса. В других населенных пунктах Незалежной число таких преступлений на порядок ниже. При этом, по данным Национального союза журналистов Украины, 92% преступлений, совершенных против журналистов, вообще не расследуются или расследуются «для галочки» — включая самые резонансные случаи».

В УСГА напомнили — дело об убийстве журналиста Олеся Бузины по-прежнему рассматривается Шевченковским судом Киева, но перспектив вынесения приговора не видно. В преступлении подозревают праворадикалов из организации С14, которые сейчас находятся на свободе и, более того, активно участвуют в митингах и акциях протеста. Нет никакого продвижения и в расследовании гибели журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016-го после взрыва автомобиля в центре Киева.

Анна Рожкова назвала в числе вопиющих случаев и нападение на журналиста из города Черкассы Вадима Комарова. Таким образом неизвестные «наказали» репортера за расследование коррупции в среде местных чиновников, из-за полученных травм он погиб. Также представители УСГА назвали в числе преступлений июльскую атаку из гранатомета на офис телеканала «112 Украина» и лишение лицензии на цифровое вещание другого украинского телеканала — Newsone (такое решение принял в сентябре Нацсовет Украины по ТВ и радиовещанию).

«Все эти случаи фактически остаются безнаказанными, и руководство МВД не проявляет никакого рвения в поиске преступников, — говорит Рожкова. — По нашему мнению, все это делается по прямому указанию нынешнего главы МВД Арсена Авакова, который негласно курирует силы, регулярно совершающие атаки на прессу и общественников. С точки зрения наведения порядка в государстве он должен быть немедленно уволен со своего поста. После чего на Авакова необходимо завести сразу несколько уголовных дел».

Впрочем, на просьбу ФАН конкретизировать число преступлений против СМИ, совершенных праворадикалами, координатор УСГА испуганно сообщила — мол, «такой статистики наша организация не ведет, для нас главное — чтобы в мониторинг не попадали бытовые преступления». В этом, кстати, заключается главная тонкость украинской политики. Дело в том, что члены националистических группировок на Украине также считаются «общественными активистами», и случаи нападения на них входят в общую статистику атак на СМИ и общественников.

В сентябре 2019-го под офисом президента Украины прошла акция в защиту журналистов и общественных активистов, в ходе которой корреспондент ФАН своими глазами наблюдал странную картину. Один из манифестантов осмелился подойти к офису с плакатом «Защитите СМИ и активистов от национал-радикалов!». К нему тут же подошел десяток неонацистов из группировки С14 во главе с их лидером Евгеном Карасем. Они начали злобно «наезжать» на смельчака, утверждая, что, мол, «мы ни на кого ни разу не напали, и сами страдаем от нападений».

На этом фоне любопытно, что 25 октября руководство МВД Украины официально договорилось с Национальным союзом журналистов о том, что будет ежеквартально предоставлять публичные отчеты о ходе расследования преступлений против журналистов и общественников. Тогда же Аваков поручил полиции «оперативно реагировать на преступления против журналистов» и пообещал «обеспечить персональное реагирование на резонансные нападения». Впрочем, сделал это глава МВД аккурат в преддверие парламентских слушаний по безопасности журналистов (они пройдут в Верховной Раде 6 ноября – Прим. ФАН).



Напомним, по данным международной организации «Репортеры без границ», на сегодняшний день Украина занимает 102-е место в мировом рейтинге свободы прессы. В этой организации считают, что «Киеву нужно делать гораздо больше, чтобы минимизировать влияние олигархов на СМИ, защищать представителей прессы от нападений и поощрять независимые редакции».