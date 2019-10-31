Матвиенко рассказала о роли малых городов в развитии экономики России

Москва, 31 октября. Малые города и села являются значимым ресурсом для развития России. Об этом говорится в статье главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, посвященной формированию и развитию городских агломераций в России.

Глава Совфеда отметила, что к настоящему моменту более 56% населения Земли проживают в городах, а к 2050 году этот показатель увеличится до 68%. При этом в России доля городского населения достигает 75%.

Матвиенко подчеркнула, что увеличение доли городского населения происходит на фоне роста числа мегаполисов и формирования новых крупных агломераций в России.

«Та, что сложилась вокруг Москвы, входит в число двадцати самых больших на планете. Вторая агломерация России — вокруг Санкт-Петербурга. По оценке экспертов, их суммарная доля в ВВП страны около 30%, и показатель продолжает расти», — отмечает глава Совета Федерации.

По ее словам, городские агломерации являются локомотивом экономики России, так как обладают мощным технологическим, производственным и человеческим потенциалом. Именно поэтому российские власти должны как можно эффективнее использование данный инструмент для дальнейшего экономического развития, передает «Парламентская газета».

При этом власти не должны допустить концентрации населения в одной гигантской «сверхагломерации», так как это окажет негативное влияние на экономику и обороноспособность страны. Матвиенко подчеркнула, что территория Россия должна быть максимально обжитой и освоенной, что во многом зависит от развития малых городов и сельских поселений.

«Мы обязаны исходить из того, что средние и малые города, села — не обременение страны, а ресурс ее развития. Ведь в них сконцентрированы немалые производительные силы, полноценный человеческий капитал. Там живут такие же наши граждане, что и в больших городах», — отметила глава Совфеда.

По ее словам, государственная политика должна быть направлена на сохранение малых городов и сельских поселений путем повышения их экономической конкурентоспособности. По мнению Матвиенко, для этого необходимо развивать социальную, транспортную и энергетическую инфраструктуры, а также создавать конкурентоспособные и востребованные производства.