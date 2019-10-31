В Киеве назвали самый простой способ «удушить» Украину

Киев, 31 октября. Украинская экономика не выдержит, если Россия заблокирует украинские порты в Черном и Азовском морях. Об этом в четверг заявил «экс-представитель президента Украины в АРК» Борис Бабин.

«Вся украинская экономика на море завязана. Оно встанет – встанет все, полностью. Самый простой и самый болезненный путь придушения Украины – это не прямая военная агрессия, и даже не скупка оптом нардепов и министров, а просто блокада Украины с моря», – отметил он, выступая в эфире блога DSnews.

Бабин уверен, что Украина потеряла Крым из-за отсутствия морской доктрины. Если Киев потеряет контроль над Азовским и Черным морями, то страну ждет экономическая катастрофа. Эксперт подчеркнул, что 80-90% экспортно-импортных операций идут по морю.

Напомним, что Украина ранее неоднократно заявляла о возможности нападения России со стороны Азовского моря. Поводом для таких разговоров стал инцидент в Керченском проливе, который произошел в конце прошлого года. Тогда бывший президент Украины Петр Порошенко распорядился направить в российские воды три бронекатера, которые были задержаны российскими пограничниками.

С тех пор Украина принимает активные меры по милитаризации Азовского моря. В прошлом году на берегу Азова появилась военно-морская база Украины. В июне этого ВСУ провели учения по обороне побережья от высадки десанта потенциального неприятеля, в которых были задействованы БТР, армейские внедорожники Humvee и разведочные дроны. В октябре военно-морской флот Украины провел военные учения со странами НАТО в Черном море.