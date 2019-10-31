Российской экономике предсказали скорый рост

Москва, 31 октября. Экономист, президент хозяйственного партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев предсказал скорый рост ВВП России. По его словам, в то время как в мире произойдет торможение экономике, в России будет рост.

По словам экономиста, при отсутствии неожиданных потрясений в 2020 году ВВП России может составить 2,5% по сравнению с этим годом. Оптимистичный прогноз по росту российской экономики — 3% и более, пишет Forbes. Улучшение произойдет в связи с исчезновением временного отрицательного фактора, связанного с увеличением НДС в начале года, и с первым проявлением повышения пенсионного возраста в стране. Кроме того, Банк России продолжит понижение ставок, что повысит доступность кредитов для инвесторов.

После 2020 года российскому руководству необходимо будет сохранить экономический рост, отметил эксперт.

Дмитриев заметил, что российская экономика в последние годы все больше отделяется от мировой. Причиной тому стал кризис 2014-2015 годов на фоне введенных против Москвы санкций.

По мнению экономиста, следующий экономический кризис придет из Соединенных Штатов. Он отметил, что американская экономика растет уже 122 месяца, но торможение не избежать. Дмитриев назвал ситуацию в США «эффектом лампочки», поскольку у каждой лампочки есть свой срок эксплуатации. После его истечения возрастает вероятность, что она переговорит, однако люди, думая, что это исключение из правил, начинают расслабляться.

При этом Дмитриев считает, что России новые экономические потрясения не так страшны, поскольку до кризиса у Минфина РФ есть возможность обеспечить рост экономики страны.