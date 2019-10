США перебрасывают в Сирию тяжелую технику для поддержки курдских террористов

Вашингтон, 31 октября. Официальный представитель международной коалиции полковник Майлс Кэгинс рассказал об усилении американской группировки в Сирии для защиты курдов из бандформирований.

Так, в Дейр-эз-Зор прибыли силы 4-118-го пехотного полка и 30-я механизированая бригада. Для поддержки курдских боевиков также переброшены БМП М2А2 Bradley.

.@USArmy troops in 4-118th Infantry Regiment, @30thabct, @NCNationalGuard attached to the 218th Maneuver Enhancement Brigade, @SCNationalGuard, load M2A2 Bradley Fighting Vehicles to support the @CJTFOIR mission in Deir ez Zor, Syria. #DefeatDaesh pic.twitter.com/ZbFsvIemRW