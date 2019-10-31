Вашингтон, 31 октября. Официальный представитель международной коалиции полковник Майлс Кэгинс рассказал об усилении американской группировки в Сирии для защиты курдов из бандформирований.

Так, в Дейр-эз-Зор прибыли силы 4-118-го пехотного полка и 30-я механизированая бригада. Для поддержки курдских боевиков также переброшены БМП М2А2 Bradley.

Напомним, что курдские радикалы ранее захватили нефтяные поля на восточном берегу Евфрата — Аль-Омар и Аль-Танак. С тех пор они незаконно качают сирийскую нефть и вывозят ее контрабандой в другие страны.

Незаконно находящиеся в Сирии военные США, которые поддерживают курдов, выставили охрану возле месторождений, объявив, что окажут вооруженное сопротивление, если сирийская армия попытается вернуть принадлежащие государству недра.

В связи с этим глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич призвал МИД РФ созвать экстренное заседание Совбеза ООН. По его словам, США и курды представляют сегодня для Сирии не меньшую угрозу, чем «Исламское государство»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка) в 2017 году.



По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, США используют курдов для подрыва целостности Сирии. Вашингтон пытается с помощью них сколотить на восточном берегу Евфрата и вбить клин между сирийцами и арабскими племенами.

1 Организация запрещена на территории РФ.