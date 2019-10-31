Овечкин и Шубская восхитили фанатов выбором нарядов на Хэллоуин

Москва, 31 октября. Хоккеист Александр Овечкин и его супруга Настасья Шубская восхитили фанатов своим выбором нарядов на Хэллоуин. Фотография пары в Instagram собрала тысячи лайков и множество восторженных комментариев.

В этом году звездная пара решила остановиться на спортивной тематике. Спортсмен надел костюм тренера со всеми присущими атрибутами — кепкой и свистком, а его супруга предстала в образе рефери.

Шубская запечатлена на снимке в полосатом поло, черных мини-шортах, кепке и гольфах с кроссовками. Образ дополнила помада насыщенного вишневого цвета.

«Coach vs referee», — подписала она опубликованную фотографию.

Подписчики эмоционально отреагировали на праздничные наряды.

«Вот это судья, ноги отпад!!!» — написала dariyshdariysh.

«Пара — огонь», — прокомментировала skliar906.

«Ролевые игры», — сделал неожиданный вывод пользователь под ником 31603397260qwerty.

Напомним, отношения Овечкина и Шубской — дочери актрисы Веры Глаголевой — начались в марте 2015 года, уже в сентябре пара объявила о помолвке, а спустя год они зарегистрировали брак. Свадьбу сыграли в Барвихе в День семьи, любви и верности. В прошлом году в семье родился сын Сергей, которого назвали в честь старшего брата хоккеиста.

Хэллоуин отмечается с вечера 31 октября до утра 1 ноября, когда у католиков наступает День всех святых. Праздник имеет языческие корни и осуждается православной церковью за «заигрывания» с нечистой силой.

Как предположило ранее Федеральное агентство новостей, одним из самых популярных образов в 2019 году может стать Джокер благодаря триумфальному успеху победителя Венецианского кинофестиваля — фильма Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли.