Эксперт назвал уникальным военное сотрудничество РФ и Турции по отводу курдов в Сирии



Дамаск, 31 октября. Офицер военной полиции ВС РФ Иван Жуков прокомментировал ;патрулирование и отвод курдских боевиков от границы Сирии и Турции.

Военнослужащий убежден, что это большой успех российско-турецкой дипломатии. В настоящее время, по его словам, подразделения российской военной полиции покинули КПП «Айлишар» на севере Сирии и теперь вместе с турецкими военными продолжают совместное патрулирование приграничной территории. Протяженность маршрута составляет 160 километров. В состав колонны входят три бронированных автомобиля «Тигр» и один БТР. Город Кобани, как уточнил Жуков, военные будут объезжать по проселочным дорогам, потому что такое количество техники не должно входить на территорию города.

Целью патрулирования является противодействие курдским террористам в рамках меморандума о взаимопонимании, который был подписал президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября. Одним из пунктов документа был отвод вооруженных формирований курдов от границы в течение 150 часов.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии Nation News назвал военное взаимодействие Москвы и Анкары уникальным явлением. Он напомнил, что в последний раз в таком ключе с турками взаимодействовал адмирал Федор Ушаков. Дандыкин убежден, что российская военная полиция успешно справится с поставленными задачами.

«Они будут обеспечивать безопасность и не пропускать откровенных террористов через границу. В конце концов, речь идет о территориальном восстановлении Сирии. Это главный посыл», — подчеркнул он.

Когда патрулирование завершится, на эту территорию заступят сирийские пограничники.

Напомним, антитеррористическую операцию «Источник мира» Анкара начала проводить против курдских боевиков 9 октября. Главной целью турецких властей, было создание буферной зоны безопасности на границе Сирии и Турции, а также зачистка этой территории от формирований курдов.

Дело в том, что боевики YPG активно сотрудничают с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. После разгрома ИГ1 в Сирии и Ираке в 2017 году, именно курды выводили недобитых боевиков на территории американских военных баз, где те создавали спящие ячейки, готовые атаковать арабскую республику. Более того, курды оккупировали восточное побережье Евфрата, где начали притеснять местное население — арабов-суннитов.

1 Организация запрещена на территории РФ.