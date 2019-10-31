Соболь и Мохов создают иллюзию счастливой семьи для спонсоров из кладбищенской мафии

Несостоявшийся кандидат в Мосгордуму из команды Алексея Навального юрист так называемой ФБК Любовь Соболь и ее муж Сергей Мохов активно создают иллюзию идеальной семьи. Женщина публикует фото своей малолетней дочери, делится подробностями жизни ребенка. Что же касается мужа, ученого-некросоциолога, то его снимки Соболь публиковала намного реже. Однако с недавнего времени Соболь начала активно размещать в Instagram нежные фото с Моховым, не забывая сопровождать их трогательными подписями.

«Муж уехал в командировку на день, а я уже скучаю и пересматриваю фото», — пишет Соболь, сопровождая пост архивным снимком.

Между тем, общество заподозрило Соболь в неискренности. Как отметила журналист Леся Рябцева, в семейную идиллию, которую юрист ФБК изображает строго по медиаплану — раз в несколько дней — верится с трудом. Рябцева предположила, что причиной публикаций стали не нежные чувства супругов, а договоренности с кладбищенской мафией.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что воротилы похоронного бизнеса выделили Соболь на предвыборную кампанию в Мосгордуму пять миллионов рублей. Деньги были переданы через Мохова, с которым они давно сотрудничали. Взамен Соболь должна была лоббировать в Мосгордуме интересы предпринимателя Юрия Манилова, а точнее — оказывать давление на его основного конкурента — ГБУ «Ритуал».

Раздор в семье Любови Соболь должен насторожить спонсоров, отмечает Рябцева.

«… Если парочка разведется, где гарантия, что Соболь и дальше будет отрабатывать вложенные пять млн (а вдруг и больше), кто будет топить за интересы мафиози?» — резонно заметила Рябцева.

О неурядицах в семье Соболь стало известно после того, как в Сеть попала переписка Мохова со своим другом Сергеем Простаковым, в которой обсуждались любовные связи некросоциолога. Регулярно бывая в командировках, он заводил романы, о чем вскоре стало известно его жене. Также в Сети появлялась переписка Соболь, в которой она угрожала расправой одной из любовниц супруга.

Позже появились сведения, что Соболь сама завела любовника. Так, осеннюю поездку на Кипр юрист ФБК, предположительно, провела с возлюбленным. Несмотря на наличие у каждого своей личной жизни, супруги продолжили жить вместе — якобы в интересах ребенка, а на деле, чтобы не навлекать на себя гнев кладбищенской мафии.