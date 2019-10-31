Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Россияне высмеяли требование НАТО вернуть Крым Украине

263
0 Оставить комментарий

Россияне высмеяли требование НАТО вернуть Крым Украине

Москва, 31 октября. Заявление НАТО и Украины о принадлежности Крыма вызвало смех у пользователей социальных сетей. Россияне напомнили, что полуостров на законных основаниях находится в составе РФ и к Украине не вернется.

Североатлантический альянс и Киев сделали заявление по итогам прошедшего в четверг заседания совместной комиссии с участием украинского президента Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В очередной раз Украина и военный блок заявили, что Крым является «украинской территорией» и призвали Россию вернуть полуостров Киеву.

Россияне высмеяли требование НАТО вернуть Крым УкраинеВ социальных сетях подобные требования Украины и НАТО вызвали истерический смех. Россияне напомнили, что вопрос принадлежности Крыма уже давно закрыт и об этой теме нужно навсегда забыть.

«Требовать будете у жены», — отреагировал Def Sk.

«Какой-то клуб неудачников, одни базу хотели в Крыму, другие и рады стараться, а не получилось, не фартануло. Теперь собираются в какой-то убогий кружок и никчемные хотелки свои на листочках пишут. Противно смотреть», — отметил Игорь Гар.

«Ответ крымчан на крымском сайте: «Сейчас шнурки погладим», — иронизировала Незнакомка.

«Всех натовцы удовлетворили — украинцы от гордости надули щеки, россияне от души посмеялись!» — констатировал ZloyMedved.

«Призываю США вернуть контроль над Аляской России в соответствии с договором!» — потребовал Александр Сербин.

«Может, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» — в шутку спросил Dester.

Напомним, Крым стал частью РФ в 2014 году, когда подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Киев и ряд западных стран, несмотря на законное воссоединение полуострова с РФ, решение крымчан не признают. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров