В Совфеде ответили на попытку НАТО «перевоспитать» Россию

В НАТО заявили, что пока Россия не начнет «соблюдать международное право», там не видят возможностей для общения с нашей страной «как обычно». Что означает эта загадочная фраза, и при чем тут Крым, Федеральное агентство новостей узнало у первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франца Клинцевича.

«Я могу сказать, что для НАТО означает ведение дел «как обычно», — заявил Клинцевич, комментируя попытку НАТО «перевоспитать» Россию. — Это означает общение с позиции «силы», когда от тебя требуют «делать то, что говорят» и «не рыпаться». Основной упрек, который делает России коллективный Запад через лидеров своих стран в неформальной обстановке, следующий: «Да как вы посмели сделать это (устроить референдум в Крыму и принять его в состав РФ. — Прим. ФАН), не спросив нас?»

По словам сенатора, американцы были так взбешены поведением России в Крыму, поскольку после устроенной ими на Украине оранжевой революции уже успели все там между собой поделить и запланировать постройку своих военных баз. Правда, теперь они об этом даже и не помышляют — на полуострове создана значительная группировка российских военно-морских сил, контролирующая всю акваторию Черного моря.

«Крым к ним уже никогда не отойдет, — уверен Клинцевич. — И американцы это отлично понимают. Но для того, чтобы нагнетать обстановку, держать ее в напряжении, они постоянно говорят о необходимости передачи полуострова обратно Украине».

Сенатор заявил, что чем более суверенную политику будет вести наша страна, тем чаще будут звучать призывы к русофобии. Однако все это говорят и делают политики. Военные же никогда до такого не опустятся — уж они-то знают, что никакой войны быть не может, поскольку в ином случае это будет означать взаимное уничтожение. Все эти заявления — не более чем политическая игра, не имеющая ничего общего с возможностью реального конфликта. Огромный военный потенциал России является главной гарантией того, что это никогда не случится.

«Взяли и привезли ради показухи свою танковую дивизию (НАТО — прим. ФАН) к границам Белоруссии, — посетовал Клинцевич. — Как будто бы озаботившись безопасностью Прибалтики. На самом же деле в современной войне эти крошечные силы ничего не решают — и специалисты отлично это понимают. Эта танковая дивизия будет мгновенно уничтожена в ходе конфликта, если такой настанет».

По словам сенатора, враждебные России политики искусственно нагнетают русофобию в мире — причем делают это зачастую для решения своих внутриполитических интересов.