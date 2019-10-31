Дельфийские игры пройдут в Подмосковье в новом формате

Москва, 31 октября. Четырнадцатые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ пройдут в Московской области с 22 по 26 ноября. Соревнования уже второй раз состоятся в новом формате.

Дельфийские игры 2019 года будут проходить в формате чемпионата, этот формат был успешно апробирован в 2018 году на играх в Саратове. Соревнования пройдут в шести номинациях – фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, открытая номинация. Участие в играх примут более 400 человек от 10 до 25 лет.

Согласно порядку Дельфийского чемпионата, во всех турах участники будут соревноваться парами, по итогам тура в каждой паре определяется участник, который пройдет в следующий тур. За главный приз поборются победители двух полуфиналов, а проигравшие в полуфиналах станут обладателями третьего места.

Дельфийские (ранее Пифийские) игры впервые проводились в 582 году до нашей эры, однако после были запрещены на 1600 лет. С 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, однако Вторая Мировая война временно приостановила проведение соревнования. В 2000 году Дельфийские игры возродились в новом формате, первое соревнование в современности состоялось в Москве, в нем приняли участие 27 стран.