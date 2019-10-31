Курдские боевики предпочли оккупационный режим США мирной инициативе Дамаска

Москва, 31 октября. Курдские боевики сделали выбор в пользу продолжения сотрудничества с США по незаконному выкачиванию нефти с территории Сирии вместо того, чтобы заниматься восстановлением территорий своего проживания при поддержке центральной власти Дамаска. Об этом заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ, военный эксперт Андрей Кошкин.

По мнению эксперта, в этой ситуации нужно учитывать сложные отношения между официальным Дамаском и курдскими бандформированиями.

Курды нацелены на автономию и неоднократно заявляли, что используют американцев в своих интересах, однако в итоге получилась обратная ситуация, в которой представители США использовали их.

«Сейчас США опять вернулись к разыгрыванию курдской карты и сегодня открыто покровительствуют отрядам курдских боевиков, занимающихся незаконным выкачиванием сирийской нефти и последующей ее продажи», — отметил Кошкин.

В этой ситуации официальному Дамаску выстроить с курдами «теплые отношения» крайне сложно, считает эксперт, отмечая что подход легитимных сирийских властей можно назвать хорошим шагом навстречу.

«Одно время курдам было тяжело, и они обратились к Дамаску за помощью, но сейчас в ситуацию вмешались американцы, и курдские формирования вновь возвращаются на свои позиции, чем вызывают недопонимание у правительства Сирии и мировой общественности», — объяснил эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Накануне Дамаск предложил курдским боевикам, входящим в вооруженную коалицию «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной самообороны» (YPG), вступить в ряды своих правительственных войск и силовых структур. Кроме того, в столице Сирии заявили о готовности помочь курдам в вопросах налаживания мирной жизни.

Однако курдские боевики, по словам Кошкина, предпочли оккупационный режим США мирной инициативе Дамаска.

Курды опасаются, что если войдут в регулярные части правительственных войск САР, то лишатся возможности получать деньги от незаконной добычи и продажи сирийской нефти. Американцы используют их желания и преследуют свой корыстный интерес, занимаясь «охраной» нефтяных месторождений, объяснил эксперт.

Напомним, 26 октября Минобороны России представило доказательства контрабанды США сирийской нефти. Российское военное ведомство опубликовало снимки космической разведки, запечатлевшие незаконную добычу и вывоз ресурса с оккупированной курдами территории Сирии.

В ведомстве отметили, что ежемесячный доход от такого нелегального нефтяного бизнеса Соединенных Штатов превышает 30 млн долларов.

Само государство, ресурсы которого, по сути, крадут, требует от США покинуть захваченные курдскими боевиками нефтяные месторождения. Дамаск твердо намерен вернуть под свой контроль все нефтяные поля на территории страны. Сирийский парламентарий Аммар аль-Асад уже заявил, что уход американских военных с нефтяных месторождений на севере арабской республики неизбежен.