Эксперт оценил кодовое обозначение НАТО для истребителя Су-57

Военный эксперт Андрей Красноперов заявил, что в НАТО придумали подходящее имя для обозначения истребителя пятого поколения Су-57.

Ранее специализирующийся на авиационной тематике журнал Scramble Magazine сообщил, что Североатлантический альянс присвоил российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon — «преступник».

Специалисты издания подчеркивают, что в период разработки и активной фазы испытаний российскому истребителю дали временное имя Frazor («тот, кто изматывает»), однако для серийной машины его сменили.

Комментируя сообщение Scramble Magazine, летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов отметил, что по уже давно сложившейся традиции «специалисты Североатлантического альянса дают кодовые имена всем российским самолетам».

«Есть, например, Blinder — «тот, кто ослепляет», так называют серию бомбардировщиков Ту-22, есть Bear или «медведь» — это Ту-95 и все его модификации, далее BLACKJACK — Ту-160 и т. д. А истребитель Су-57 у них стал «преступником». Может быть, это и правильно, может ему и подходит, так как это самолет пятого поколения, и его практически не видно на радаре. Фактически, он становится неуязвимым и может хулиганить сколько захочет, а потом спокойно скрыться, не получив за это срок. То есть сделал свое дело, улетел спокойно, и никакой радар его не возьмет. В принципе, название подходит, а если кто-то из россиян переживает, что звучит обидно, то не стоит — пусть боятся наших самолетов», — говорит аналитик.

Собеседник ФАН также напомнил, что и в Российской Федерации существует практика неофициальных названий, военные пилоты, инженеры, работники технико-эксплуатационной части часто дают прозвища военной технике.

«Вот у нас Су-25 получил народное название или неофициальное прозвище «грач», потому что у него специфическая форма, чем-то похожая на грача. Но у него было еще и второе название — «смерть оружейника», ведь для того, чтобы навесить на штурмовик все вооружение, придется полдня потратить. А главное качество Су-57 — он невидимка, и если бы я ему давал прозвище, то назвал был «неуязвимый», вполне нормальное имя», — заключил Андрей Красноперов.

Напомним, истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая радиолокационная заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами.

Су-57 пока не имеет неофициального прозвища, поэтому редакция Федерального агентства новостей решила запустить народное голосование, чтобы определить, какое имя может подойти новейшему российскому истребителю пятого поколения.