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Эксперт оценил кодовое обозначение НАТО для истребителя Су-57

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Эксперт оценил кодовое обозначение НАТО для истребителя Су-57

Военный эксперт Андрей Красноперов заявил, что в НАТО придумали подходящее имя для обозначения истребителя пятого поколения Су-57.

Ранее специализирующийся на авиационной тематике журнал Scramble Magazine сообщил, что Североатлантический альянс присвоил российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon — «преступник».

Специалисты издания подчеркивают, что в период разработки и активной фазы испытаний российскому истребителю дали временное имя Frazor («тот, кто изматывает»), однако для серийной машины его сменили.

Комментируя сообщение Scramble Magazine, летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов отметил, что по уже давно сложившейся традиции «специалисты Североатлантического альянса дают кодовые имена всем российским самолетам».

Эксперт оценил кодовое обозначение НАТО для истребителя Су-57

«Есть, например, Blinder — «тот, кто ослепляет», так называют серию бомбардировщиков Ту-22, есть Bear или «медведь» — это Ту-95 и все его модификации, далее BLACKJACK — Ту-160 и т. д. А истребитель Су-57 у них стал «преступником». Может быть, это и правильно, может ему и подходит, так как это самолет пятого поколения, и его практически не видно на радаре. Фактически, он становится неуязвимым и может хулиганить сколько захочет, а потом спокойно скрыться, не получив за это срок. То есть сделал свое дело, улетел спокойно, и никакой радар его не возьмет. В принципе, название подходит, а если кто-то из россиян переживает, что звучит обидно, то не стоит — пусть боятся наших самолетов», — говорит аналитик.

Собеседник ФАН также напомнил, что и в Российской Федерации существует практика неофициальных названий, военные пилоты, инженеры, работники технико-эксплуатационной части часто дают прозвища военной технике.

Эксперт оценил кодовое обозначение НАТО для истребителя Су-57

«Вот у нас Су-25 получил народное название или неофициальное прозвище «грач», потому что у него специфическая форма, чем-то похожая на грача. Но у него было еще и второе название — «смерть оружейника», ведь для того, чтобы навесить на штурмовик все вооружение, придется полдня потратить. А главное качество Су-57 — он невидимка, и если бы я ему давал прозвище, то назвал был «неуязвимый», вполне нормальное имя», — заключил Андрей Красноперов.

Напомним, истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая радиолокационная заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами.

Су-57 пока не имеет неофициального прозвища, поэтому редакция Федерального агентства новостей решила запустить народное голосование, чтобы определить, какое имя может подойти новейшему российскому истребителю пятого поколения.

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