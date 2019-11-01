День народного единства 4 ноября: сколько отдыхаем в 2019 году, история и традиции

В России начало ноября — традиционное время осенних школьных каникул и праздников. Советское отмечание годовщины Октябрьской революции уступило место новому патриотическому празднику — Дню народного единства. Праздник отмечается 4 ноября в память о победе русского народа над иностранными захватчиками.

Как отдыхаем в ноябре 2019 года

День народного единства 4 ноября является выходным. Соответственно, россиян ждут трехдневные выходные (2, 3 и 4 ноября), а следующая рабочая неделя будет сокращенной — со вторника, 5 ноября. Предпраздничным рабочим днем, который должен быть сокращен на час, является пятница, 1 ноября. А вот 7 ноября — обычный рабочий день.

История праздника День народного единства

События, о которых вспоминают 4 ноября, знаменовали окончание Смутного времени и возрождение России как единого сильного государства. Считается, что Смутное время, сопровождаемое различными катаклизмами, как природными, так и, увы, рукотворными, длилось в России с 1598 по 1613 год. Бунты, террор, интервенция и стихийные бедствия ввергли страну в тяжелейший политический и экономический кризис, который мог привести к исчезновению России как государства.

Начало кризиса принято относить ко времени царствования Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного. Со смертью царя Федора, который правил достаточно долго, но сильным правителем не был, пресеклась династия Рюриковичей.

После смерти Федора в 1598 году на престол взошел выдвиженец бояр Борис Годунов, который был человеком образованным, умным и, возможно, имевшим шансы стать для России хорошим правителем. Но Годунова преследовал злой рок — страну раздирали противоречия, случился неурожай и голод, народ стал роптать. Естественно, начали искать виноватого, который «скрыл» от народа «настоящего» царя. Виновным объявили Годунова — по версии недоброжелателей, он отдал приказ убить царевича Димитрия — младшего сына Ивана Грозного. Димитрий погиб в Угличе при крайне подозрительных обстоятельствах, и историки до сих пор расходятся во мнении, что именно послужило причиной смерти царевича.

На фоне голода и других бед в народе стали поговаривать, что дескать «настоящий»-то царь жив, что уцелевший Димитрий скоро объявится и прогонит узурпатора Годунова.

Ну и, как говорится, пошло-поехало. Лжедмитрии полезли из всех щелей, а тут неожиданно в достаточно молодом возрасте умер Годунов. После его смерти на престоле успели посидеть Лжедмитрий I и Василий Шуйский, похозяйничали Семибоярщина, польский королевич Владислав, да еще парочка Лжедмитриев. Москву фактически оккупировали польские захватчики, которые грабили народ без стеснения.

Короче, страна погибала: люди тысячами бежали из родных мест, поля запустевали, все ждали Страшного суда и готовились к неизбежной гибели.

В эту трудную годину патриарх Гермоген призвал русский народ объединиться и изгнать оккупантов, защитив православие и Отечество. На призыв откликнулись в Нижнем Новгороде, где земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский вызвались созвать всенародное ополчение. Ополчение, в которое вошли представители всех сословий и народов, живших в России, взяв в качестве символа считавшуюся чудотворной икону Казанской божией матери, двинулось на Москву. 22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года ополченцы штурмом взяли московский Китай-город, что стало важным этапом в деле изгнания из Москвы польских оккупантов.

Завершилось Смутное время в феврале 1613 года, когда чрезвычайно по тем временам представительный Земский собор избрал новым царем 16-летнего Михаила Романова, давшего начало новой династии, царствовавшей в России 300 лет.

С тех времен Казанская икона почиталась как особо важный символ. Сын Михаила Романова — царь Алексей Михайлович, правивший в России с 1645 по 1676 год, установил 4 ноября праздник в честь Казанской иконы и в память избавления Москвы и России от польских оккупантов в 1612 году. В память о тех событиях в 2005 году был учрежден современный праздник День народного единства.

Современные традиции

Праздник широко отмечается в Москве и, конечно, в Нижнем Новгороде, который в этот день как правило посещают руководители российского государства. В День народного единства в российских городах проходят мероприятия патриотической направленности, в том числе праздничные концерты, флешмобы, народные гуляния.

В Петербурге ко Дню народного единства приурочен чрезвычайно популярный у горожан фестиваль «Чудо света», который в этом году пройдет 2 и 3 ноября с 19.00 до 22.00 на Дворцовой площади. Зрители увидят масштабное 3D-мэппинг-шоу с использованием лазерных и световых технологий. Вход на шоу свободный.

Что празднуют 7 ноября

День народного единства фактически занял в праздничном календаре россиян место праздника 7 ноября в честь годовщины Октябрьской революции 2017 года. Сейчас 7 ноября является памятным днем в честь парада на Красной площади в 1941 году. Кроме того, 7 ноября годовщину революции традиционно отмечают коммунисты. Этот день не является выходным.