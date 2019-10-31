Эксперт заявил, что США больше волнует безопасность курдских боевиков, чем мирных сирийцев

Москва, 31 октября. Американские власти больше озабочены обеспечением безопасности курдов из союзных бандформирований, чем мирных жителей. Об этом в четверг заявил эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Сергей Простаков.

По его словам, американцы не отступятся от курдов, поскольку это очень удобный инструмент для оказания давления на президента Сирии Башара Асада.

«Эти курды мечтают о создании своего государства на сирийской земле, то есть несут прямую угрозу территориальной целостности САР, о чем мечтают и американцы», — отметил Простаков.

Эксперт также не удивился попытке американских парламентариев ввести санкции против Турции, которая объявила военную операцию против курдских бандитов, чем нанесла удар по геополитическим интересам США. Кроме того, Вашингтону очень не нравится меморандум РФ и Турции, который способствует стабилизации обстановки в Сирии, тогда как Соединенные Штаты заинтересованы в дальнейшем разжигании конфликта, пишет «ПолитРоссия».

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. В пятницу ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.