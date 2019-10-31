Вместо аль-Багдади в инсценировке США в Сирии мог участвовать другой террорист

Федеральное агентство новостей в недавнем материале рассмотрело новую версию инсценировки Соединенных Штатов по «уничтожению» лидера «Исламского государства»1 Абу Бакра Аль-Багдади, которую выдвинули источники арабоязычного издания Arabi Today. Вариант развития событий в сирийском Идлибе, при котором вместо «террориста №1» был уничтожен другой боевик ИГ1, вполне мог иметь место, и потому он должен быть рассмотрен более пристально, отмечает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Напомним, что до сих пор ни одно из так называемых доказательств США даже косвенно не подтверждает факт ликвидации главаря ИГ. В том числе и видеозапись атаки, которую Пентагон опубликовал только спустя несколько дней после событий и в урезанном виде – без какого-либо указания на время и точные координаты места.

Военные источники портала Arabi Today заявили, что вместо аль-Багдади в рамках данного спектакля был вместе с семьей убит один из приближенных к «халифу» террористов ИГ. Именно он, а совсем не настоящий лидер крупнейшей в мире террористической организации находился в здании, стертом с лица земли ударом Соединенных Штатов.

Вся эта постановка была организована американцами для того, чтобы реабилитироваться в глазах общественности после геополитического поражения в Сирии и на Ближнем Востоке в целом и после целого ряда других неудачных решений в регионе. Кроме того, президент США Дональд Трамп сейчас имеет личную заинтересованность в том, чтобы хотя бы на страницах подконтрольных ему газет быть «ликвидатором террориста №1», уверены собеседники арабского новостного центра.

Эксперт Владимир Шаповалов признался, что разделяет мнение арабских источников. По его мнению, громкие «успехи» США были инсценированы, поскольку Штатам сейчас очень нужны большие победы в борьбе против международного терроризма, но реальными способами достичь их они не могут. Об этом эксперт сказал в интервью корреспонденту ФАН.

«Очень много неясностей и противоречий в истории. Во-первых, не совсем понятно, зачем совершать сразу два действия одновременно – и штурмовать, и наносить авиаудар. Аргумент американцев, якобы они сначала захватили, а потом разбомбили дом, чтобы оно не стало местом поклонения для других террористов ИГ, звучит как минимум неубедительно и странно. Опубликованный Штатами ролик тоже ничего не доказывает: это мутное, малоинформативное видео, при том что у Пентагона как раз есть средства и возможности для более качественной записи. Все размыто и неясно, нет никакой конкретики», – подчеркнул наш собеседник.

История с якобы ДНК аль-Багдади тоже не вызывает доверия, поскольку верить американцам на слово нельзя никогда, убежден он.

«Все мы помним знаменитую пробирку Колина Пауэлла [бывший госсекретарь США – Прим. ФАН]. Кроме того, Штаты устраивали и множество других провокаций – с конца 19 века и до сегодняшнего дня: будь то инцидент в Тонкинском заливе, с которого началась американо-вьетнамская война, история с кораблем Штатов «Мэн» в 1898 году, из-за которого был спровоцирован военный конфликт с Испанией. В нашем веке многократно звучали заявления о якобы ликвидации Усамы бен Ладена [основатель запрещенной в РФ «Аль-Каиды»1], а затем аль-Багдади. То есть США очень любят выдавать желаемое за действительное», – заметил историк.

Поверить в ликвидацию аль-Багдади сложно еще и потому, что до этого участие Вашингтона в противостоянии с террористами в САР было фиктивным, добавил собеседник ФАН.

«Это, кстати, объясняет, почему эта инсценировка была разыграна именно сейчас: Соединенные Штаты и лично Трамп подверглись масштабной критике за то, что не стали препятствовать операции Турции и сдали своих союзников – курдские группировки. Осуждение звучало со стороны всех оппонентов нынешнего президента внутри страны и за ее пределами. Нынешняя же «победа» является информационным ответом на эту критику, признанным показать, будто бы США выполняют свои обязательства и реально борются с терроризмом. Также это ответ России, которая раскрыла нелегальный нефтяной бизнес американцев в Сирии. Примечательно, что заявление Белый дом сделал почти сразу после новых разоблачений со стороны МО РФ», – указал политолог.

Но самое главное в другом, убежден наш собеседник. Трамп имеет и прямую личную выгоду – «ликвидировав» аль-Багдади, он рассчитывает реабилитироваться в глазах электората и набрать новые очки в преддверии своего, как он надеется, переизбрания.

«Ведется целая кампания по дискредитации нынешнего главы Белого дома. Более того, сейчас разворачивается полемика по поводу возможного объявления ему импичмента. В таких условиях Трамп старается менять повестку, выставляя себя, наоборот, практически героем. Соответственно, он вбрасывает в медиапространство информационные поводы, которые не имеют ничего общего с правдой, но зато говорят об успехе операции ВС США против ИГ в САР под его руководством. Поэтому аль-Багдади фактически стал инструментом в информационной войне между американским президентом и его оппонентами внутри Штатов», – резюмировал Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.