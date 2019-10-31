Кремль опроверг информацию о возможной встрече Путина и Зеленского 15 ноября

Москва, 31 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита нормандской четверки 15 ноября и встречу Владимира Путина в рамках этого формата с Владимиром Зеленским.

«Это не так, даты пока нет», — заявил представитель Кремля.

Напомним, что лидеры России, Украины, Франции и Германии могут встретиться в Париже в середине ноября, ранее заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский после встречи с главой НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве заявил, что Украина выполняет условия для того, чтобы встреча нормандской четверки состоялась.

Он напомнил, что речь идет о трех условиях: подтверждение текста «формулы Штайнмайера», разведение войск в Золотом и в Петровском.

«Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке. Если все будет безопасно в Петровском в течение недели, то 4 ноября мы должны начать разведение в Петровском», — заверил он.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после госпереворота. Луганская и Донецкая народные республики отказались признавать легитимность новых киевских властей и объявили о своей независимости. В ответ украинское правительство начало проводить против ДНР и ЛНР так называемую «антитеррористическую операцию». Жертвами продолжающегося конфликта, по данным ООН, стали более 10 тыс. человек.