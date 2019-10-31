Эксперт назвал захватчиками американских военных, оккупировавших нефтяные поля Сирии

Москва, 31 октября. США намерены оставить в Сирии около 900 военнослужащих для «охраны» оккупированных курдскими террористическими формированиями нефтяных полей Сирии. При этом американские военные в Сирии находятся незаконно и являются захватчиками, заявил член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов.

Как сообщило издание New York Times, Пентагон оставит в Дейр эз-Зоре 250 военнослужащих, которые будут дополнены механизированными войсками. С учетом базы «Ат-Танфа» американский контингент на оккупированной территории Сирии составит около 900 военнослужащих.

Американский контингент, по всей видимости, будет выполнять контролирующие и управляющие функции на территории, оккупированной курдскими боевиками. Террористические формирования курдов будут незаконно добывать нефть на территории Сирии при содействии террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в отставке, бывший разведчик Александр Михайлов отметил, что американские военные охраняют свои гарнизоны в САР.

«Как известно, американцы в основном охраняют свои гарнизоны, не пытаясь высунуть нос на улицу, чтобы не понести какие-либо потери», — заявил Михайлов в комментарии изданию «Слово и дело».

О легальности пребывания США на территории Сирии не может быть и речи, ведь официальный Дамаск не давал на это разрешение. Власти Сирии правомерно считают американских военных на территории республики оккупантами.

«Это статус захватчиков, которые пришли в гости без приглашения и положили ноги на стол, продолжая там сидеть. Это один из основных серьезных вопросов, с которым они столкнутся. Их никто туда не приглашал», — напомнил эксперт.

Михайлов отметил, что Вашингтон не волнует мнение других государств о легальности их нахождения в Сирии, Пентагон заявляет о неких «национальных интересах» США в САР. Вашингтон всегда найдет оправдания своим незаконным действиям, несмотря на возмущения других государств, считает эксперт.

«Они найдут какой-нибудь повод, что они там законно, будут говорить о мировом порядке, о своих национальных интересах, о том, что они защищают весь мир от инопланетян и «сирийских оккупантов». Это же политика Соединенных Штатов. Они всегда могут себе доказать, что они правы», — подытожил Михайлов.

Ранее министерство обороны РФ опубликовало доказательства того, что военные США вывозят из оккупированных районов Сирии тонны нефти при содействии курдских бандформирований. На снимках, сделанных космической разведкой, видно, что с богатой нефтью территории на восточном берегу Евфрата природное ископаемое вывозится десятками нефтевозов. При этом нефтяной кортеж сопровождают военные США и американские ЧВК. Ежемесячная выручка США от ворованной сирийской нефти составляет 30 млн долларов.

В российском ведомстве подчеркнули, что эксплуатируемые США природные ресурсы принадлежат сирийскому народу. Ни США, ни курдские боевики, ни ИГ1 не имеют права «охранять» сирийские месторождения.

Вашингтон заявляет, что якобы курдские боевики смогли «отвоевать» у ИГ часть месторождений и взяли их под свой контроль. В действительности же, курдские террористы находятся в тесных связях с ИГ, при этом террористическая организация до сих пор контролирует часть месторождений, а заявления США о «победе» над ИГИЛ1 не соответствуют действительности.

1 Организация запрещена на территории РФ.