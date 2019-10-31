Мужа Заворотнюк оштрафовали на 9 тысяч рублей за быструю езду по Москве

Москва, 31 октября. Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев получил несколько штрафов за нарушение скоростного режима, когда ездил консультироваться с медиками о лечении жены. Об этом рассказал знакомый семьи, пожелавший сохранить анонимность.

Ранее СМИ выяснили, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» за несколько месяцев до госпитализации приобрела для своей мамы Валентины Заворотнюк роскошную иномарку, стоимость которой равняется двум миллионам рублей. Журналисты узнали, что этот подарок не был единственным — в июне 2014 года актриса купила матери спорткар Porsche за 7,2 миллиона рублей.

Машиной, зарегистрированной на Заворотнюк-старшую, пользовалась как сама дочь, так и ее супруг. Оба показали себя как крайне аккуратные на дороге водители, только однажды автомобиль попал в аварию, получив небольшие повреждения.

Однако с декабря прошлого года матери Заворотнюк, на которую зарегистрирована машина, выписали 22 штрафа за быструю езду, невнимание к дорожным знакам и неправильную парковку. Половина их них, как узнал KP.Ru, до сих пор не оплачены. Примечательно, что четыре нарушения зафиксировали в один день, а именно 13 июля.

Примерно в это время звезда сериала «Моя прекрасная няня» вернулась в столицу из зарубежной клиники, лечение в которой не дало результатов. Однако муж Заворотнюк не сдался и настоял на поисках специалистов в Москве. Именно он, судя по графику гастролей, мог быть за рулем авто.

«И ездил, и консультировался, и выбирал долго. Понятно, что переживал. Поэтому неудивительно, что где-то мог и превысить скорость — это такие мелочи, когда речь идет о здоровье близкого человека», — объяснил знакомый семьи.

По его словам, родным Заворотнюк предстоит оплатить штрафы на сумму девять тысяч рублей.

Ранее стало известно, что мать известной актрисы одной из последних узнала о состоянии дочери и на нервной почве почти потеряла слух. В последнее время 76-летней артистке пришлось тяжело. В 2015 году она похоронила боровшегося с раком мужа — телевизионного режиссера Юрия Заворотнюка, а спустя год и сына — старшего брата звезды сериала «Моя прекрасная няня» Святослава.

Тем временем российский актер Вячеслав Манучаров объяснил, почему родные Заворотнюк, которая, по слухам, борется с тяжелой болезнью, не просят никакой финансовой помощи. По его словам, семья состоятельная, и сейчас ей нужна только тишина.

Как отмечает «Ридус», родственники звезды пока не сделали официального заявления о состоянии артистки.