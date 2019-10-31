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МИД РФ отреагировал на отказ Болгарии выдать визу военному атташе России

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МИД РФ отреагировал на отказ Болгарии выдать визу военному атташе РоссииМосква, 31 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отказ властей Болгарии выдать визу военному атташе посольства России в Софии.

Захарова отметила, что в дальнейшем Россия будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Болгарией.

«Я не буду сейчас комментировать конкретно этот случай, могу сказать, что в дипломатии действует принцип взаимности, из которого мы исходим. Принцип взаимности никто не отменял», — пояснила она.

Ранее стало известно, что болгарские власти отказали в выдаче визы военному атташе посольства России в Болгарии. При этом МИД Болгарии принял решение об отказе в выдаче визы российскому дипломату исходя из рекомендаций неназванного ведомства.

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Источник: РИА Новости
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