МИД РФ отреагировал на отказ Болгарии выдать визу военному атташе России

Москва, 31 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отказ властей Болгарии выдать визу военному атташе посольства России в Софии.

Захарова отметила, что в дальнейшем Россия будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Болгарией.

«Я не буду сейчас комментировать конкретно этот случай, могу сказать, что в дипломатии действует принцип взаимности, из которого мы исходим. Принцип взаимности никто не отменял», — пояснила она.

Ранее стало известно, что болгарские власти отказали в выдаче визы военному атташе посольства России в Болгарии. При этом МИД Болгарии принял решение об отказе в выдаче визы российскому дипломату исходя из рекомендаций неназванного ведомства.