Ургант пошутил над лейблом Фадеева Malfa, распустившим всех артистов

Москва, 31 октября. Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу высмеял музыкального продюсера Максима Фадеева, который принял решение распустить всех артистов своего лейбла Malfa.

Напомним, 30 октября Фадеев заявил, что его музыкальный центр расторг контракты со всеми артистами. Продюсер отметил, что все права на композиции даже после разрыва соглашений принадлежат исполнителям Malfa за исключением двух человек, с которыми компания ведет судебные споры.

Телеведущий пошутил, что из известных певцов в объединении Фадеева была только Ольга Серябкина, экс-участница группы «Серебро», но та «распустилась» сама.

«Кто входил в его лейбл — группа «Серебро», Ольга Серябкина, Исайя, Пика и Appledream. «Серебро», понятно, он распустил. Ольга Серябкина сама распустилась, но больше всего повезло Исайе, Пике и Appledream, ведь теперь они могут вернуться в центр Матвиенко и выступать как «Иванушки International», — заметил Ургант.

Как рассказал сам Фадеев, такое решение он принял в связи с планами полностью реструктуризировать лейбл, чтобы ориентировать его на раскрутку одного или двух музыкальных проектов в год.

Продюсер полагает, что уменьшение количества артистов позволит повысить качество работы, и результат будет соответствующим.

Решение Фадеева поддержал коллега Иосиф Пригожин, продюсер и муж певицы Валерии. Он напомнил, что и сам сейчас работает только с одной исполнительницей и признался, что в один момент понял — как только артисты становятся популярными, они начинают вести себя совершенно по-другому.

Иван Ургант в своем вечернем шоу традиционно шутит над разными событиями, произошедшими в стране и в мире. Например, ранее объектом для острот телеведущего стал его коллега, работающий на канале «Россия», Владимир Соловьев. Телеведущий несколько раз подряд пошутил над новостью про попадание Соловьева в Книгу рекордов Гиннесса.