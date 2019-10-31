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Пьяный житель Нарьян-Мара ворвался в детский сад и зарезал ребенка

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Пьяный житель Нарьян-Мара ворвался в детский сад и зарезал ребенка

Нарьян-Мар, 31 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ножом убил шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре, сообщили в Следственном комитете России.

Местный житель Сергей П. ворвался в детский сад «Сказка» с ножом во время тихого часа. Подозреваемый в убийстве нанес ребенку ножевое ранение в шею. Мальчик скончался от кровопотери.

«Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель, находящийся в состоянии опьянения», — заявили в СК.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник, по предварительным данным подозреваемый был психически больным. Мужчина во время первых показаний заявил, что ему голоса приказали убить ребенка, добавил собеседник агентства. 

«Будут освидетельствование и психиатрическая экспертиза», — сообщил источник ФАН. 

По факту случившегося в отношении должностных лиц и охранного предприятия возбуждены уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Также заведено дело об убийстве малолетнего в отношении 36-летнего мужчины.

На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов и следственно-оперативная группа.

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Источник: Следственный комитет РФ
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