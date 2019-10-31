Сбербанк снизил ставки по ипотеке после решения ЦБ

Москва, 31 октября. Сбербанк уменьшил ставки по ипотеке после решения Центробанка РФ о сокращении ключевой ставки, на сегодняшний день базовая ставка по ипотечному продукту в кредитно-финансовом учреждении составляет 9,3%. Об этом рассказал во время встречи с председателем Кабмина РФ Дмитрием Медведевым руководитель банка Герман Греф.

«По ипотеке мы снизили ставку уже после снижения ставки регулятора, мы снизили еще раз ставку по ипотеке, и сейчас у нас базовая ставка 9,3%. По субсидированным застройщикам — 7,3%, для молодых семей — это 8,8%», — отметил председатель банковского учреждения.

Греф также обратил внимание на то, что важную роль играет субсидирование ставок властями — средняя ставка для семей с двумя и более детьми составляет 5%. По словам Грефа, Сбербанк «видит хорошие перспективы ипотечного кредитования» в дальнейшем.

На данный момент ключевая ставка российского регулятора составляет 6,5% годовых.

Кроме того, финансово-кредитная организация до конца текущего года превысит план по кредитованию малого и среднего предпринимательства на 20 млрд рублей, уточнил Греф.

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки.