Новая версия причин смерти Началовой привела в ужас мать певицы

Москва, 31 октября. Мать покойной Юлии Началовой Таисия пришла в ужас от новой версии причин смерти дочери — распространились слухи, что лучшая подруга и пиар-директор звезды Анна Исаева навела порчу на знаменитость.

Поп-исполнительница, обратившись к гадалке, узнала от ясновидящей, что на Началову навели порчу на смерть. Женщина, обладающая магическими способностями, в деталях описала портрет дамы, которая навела порчу, и певица мгновенно узнала в написанном гадалкой портрете свою близкую подругу. Звезда мгновенно разорвала все контакты со своей приятельницей и не общалась с ней до самой смерти.

В прессе распространились сообщения, что той самой подругой оказалась Исаева. Однако позднее девушка опровергла эти сообщения.

Мать артистки, услышав сплетни о причастности Исаевой к смерти дочери, была в бешенстве и подчеркнула, что девушки были близкими подругами до конца жизни Началовой.

«Надоело читать всякую чушь! Хватит! Именно Аню моя дочь просила сообщать людям о том, что происходит с ней в самые тяжелые минуты. Мы прожили рядом 20 лет без единого конфликта. Всегда и везде вместе! Имейте хоть каплю совести, прекратите эту вакханалию», — потребовала мать покойной знаменитости.

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Сердце певицы остановилось в одной из столичных больниц. Началову похоронили на Троекуровском кладбище.