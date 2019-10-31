В Совфеде считают эффективным меморандум по курдским террористам в Сирии

Москва, 31 октября. Заключенный между Россией и Турцией меморандум позволил избежать атак бандформирований курдов в Сирии. Об этом в четверг заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

«Боевые действия на севере Сирии, которые должны были начаться между курдами и турками — предотвращены. Этого удалось достигнуть благодаря меморандуму РФ и Турции в Сочи», — пояснил он порталу iReactor.

Доказательством того, что документ действительно вступил в силу, стало начало патрулирования военной полиции РФ и Турции в зоне безопасности на севере Сирии, считает сенатор.

Джабаров добавил, что численность военной полиции определяет российское военное командование. Если в регионе патрулирования все будет спокойно, то можно обойтись одним полком. Если же ситуация в зоне безопасности обострится, численный состав российской военной полиции будет увеличен.

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. В пятницу ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.