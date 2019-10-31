Путин поддержал смягчение требований к работающим с наркотическими препаратами врачам

Калининград, 31 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что медиков необходимо избавить от избыточной уголовной ответственности при работе с сильнодействующими обезболивающими препаратами. Мнением по данному вопросу глава государства поделился в ходе встречи с представителями общественности Калининградской области.

Сотрудница фонда помощи хосписа «Вера» Анастасия Жданова обратилась к Владимиру Путину с предложением смягчить ответственность для врачей, которые без злого умысла могут утратить наркотические препараты. Президент сообщил, что он согласен с этой инициативой, однако призвал не забывать о необходимости устранять незаконное распространение наркотиков.

«Мы, к сожалению, знаем случаи криминального характера, когда медицинские работники используют свое положение для того, чтобы пустить в нелегальный оборот препараты наркотические или содержащие наркотик. Здесь мы, конечно, должны думать о том, как общество защитить от этого криминала», — цитирует Путина РИАМО.

При этом президент РФ подчеркнул, что избыточные требования при работе с сильными обезболивающими мешают деятельности медиков, передает «Ридус». Путин считает, что выйти из этой ситуации можно, если будут приняты соответствующие акты на уровне медучреждений.

«Акт этот должен приобретать характер определенной нормы, может носить нормативный характер», — уточнил глава государства.

По словам Путина, он уже говорил на этот счет с коллегами, пишет «Газета.ру».

Ранее на встрече с общественностью глава государства отметил сокращение числа абортов в России. Путин сообщил, за минувший год количество прерываний беременности уменьшилось на 100 тысяч.