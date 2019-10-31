Путин поблагодарил ОНФ за отработку проблем, поднятых на «прямых линиях»

Светлогорск, 31 октября. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность активистам Общероссийского народного фронта за отработку вопросов, которые поднимаются во время ежегодных «прямых линий» президента.

Путин отметил, что в рамках «прямой линии» поступают миллионы обращений. Ни администрация президента, ни правительство с таким количеством не совладают.

«За то, что вы готовы плечо подставить, я вам очень благодарен», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что государство часто работает как «бездушная машина». Помощь ОНФ позволяет вдохнуть нормальное человеческое чувство в деятельность госаппарата.

Также на встрече с представителями общественности в Светлогорске Путин назвал системную проблему управления в России. По словам президента РФ, разрыв между муниципальным и государственным уровнями управления в России является системным.