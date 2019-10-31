Эксперт назвал нефть одной из причин отказа курдских боевиков вступить в армию Сирии

Москва, 31 октября. Минобороны Сирии предложило курдским бандформированиям вступить в ряды правительственной армии, однако «Демократические силы Сирии» (SDF) ответили отказом. Такое решение объяснил директор Института актуальной экономики, лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев.

По его словам, курдские радикалы по-прежнему подконтрольны США, поэтому без одобрения Вашингтона никакое решение приниматься не может. Исаев считает, что бандформирования курдов испытывают колоссальное давление со стороны Штатов в связи с возможностью взаимодействия с правительственной армией Сирии.

«Скорее всего, они планируют быть охранниками и системой безопасности для обеспечения интересов США в данном регионе, в первую очередь, в вопросе нелегальной добычи нефти», — передает слова эксперта New Inform.

Исаев уверен, что в конечном итоге курдские террористы вынуждены будут признать правительство Башара Асада — действующего президента Сирии.

«Это слабая игра США, и в силу высокой степени качества договоренностей между РФ и Турцией и фактическим признанием их международным сообществом, в том числе с молчаливого согласия Вашингтона, у США эта партия не пройдет», — констатировал он.

Напомним, курдские бандформирования в 2017 году захватили Заевфратье и начали угнетать местное население — арабов-суннитов. Оккупанты стали незаконно качать нефть, являющуюся достоянием сирийского народа, и контрабандой вывозить в другие страны.

США, увидев, насколько экономически сильной становится Сирия, ввели против нее санкции, которые впоследствии не постеснялись нарушить — стали воровать важный ресурс. Причем делать это руками курдских боевиков, включивших членов запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 в свои ряды.

Подтверждение тому представило на прошлой неделе Минобороны РФ. Ведомство опубликовало снимки космической разведки, на которых запечатлено, как американцы продолжают незаконно добывать и вывозить нефть с оккупированной курдскими бандами территории Сирии. Оказалось, что ресурс транспортируется под охраной американских военных и ЧВК в другие страны нефтевозами компании «Сэдкаб».

Из-за американских санкций Сирия не может торговать собственной нефтью, которая тем не менее появилась на мировом рынке благодаря незаконной схеме США. Однако доходы от ее продажи получает Вашингтон — ежемесячно свыше 30 миллионов долларов.

Российский сенатор Франц Клинцевич призвал западные страны отреагировать на ситуацию с грабежом США сирийской нефти.

1 Организация запрещена на территории РФ.