Военный эксперт назвал «устранение» аль-Багдади пропагандистской шумихой

Москва, 31 октября. Все заявления США об «устранении» главаря «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) Абу Бакра аль-Багдади являются «пропагандистской шумихой», пока Вашингтон не представит реальные доказательства. Об этом в четверг заявил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, американские военные действительно показали видео операции, но по ролику невозможно с точностью определить — когда и где он был снят.

«Там идет просто съемка какой-то территории, она не привязана к какому-то конкретному месту на карте, нет координат. Американцы просто заявляют этим: «Верьте нам на слово, мы убили аль-Багдади». Это очередная пропагандистская шумиха для введения нас в заблуждение», — пояснил эксперт порталу Nation News.

Вопросы вызывают и другие аспекты американской операции. В частности, не понятно, зачем дом, где якобы скрывался аль-Багдади, обстреливали из дронов. И не понятно, зачем американцы утопили тело террориста в море вместо того, чтобы предъявить останки общественности в качества доказательства.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении главаря ИГ1 в сирийской провинции Идлиб. При этом представители Пентагона позже признались, что многие факты, озвученные президентом, на самом деле были выдуманы.

Минобороны РФ в свою очередь обратило внимание на то, что в Идлибе не осуществлялось никаких авиаударов в день, когда якобы был убит аль-Багдади, а также на то, что предводителю ИГ не было смысла скрываться в этом регионе. Он контролируется соперничающими террористическими организациями, которые представляли для боевика не меньшую угрозу, чем американцы.

1 Организация запрещена на территории РФ.