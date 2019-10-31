Путин отметил сокращение числа абортов в России

Калининград, 31 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об уменьшении числа абортов в стране на 100 тысяч в текущем году. Об этом глава государства рассказал во время встречи с представителями общественности Калининградской области.

«У нас сократилось количество абортов с прошлого года, на 100 тысяч примерно», — указал российский лидер в ответ на выступление главы кризисного центра «Дом для мамы» Марии Колесниковой, заявившей о проведении в 2018 году 295 тысяч абортов по желанию гражданок РФ.

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что он не против идеи привлечения некоммерческих организаций (НКО) для консультаций желающих прервать беременность женщин. По словам президента, именно на такую психологическую помощь необходимо тратить дополнительную тысячу рублей по родовому сертификату. Параллельно он подчеркнул, что проводить такую работу надо только на добровольной основе.

Путин заявил о необходимости выстроить работу так, чтобы не нарушать прав людей на защиту своих персональных данных.

Представители НКО заверили российского лидера в том, что будут «способствовать уже в будущем году рождению 45 тысяч детей».