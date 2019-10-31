Путин объяснил, как надо оценивать работу властей

Калиниград, 31 октября. Работу российских властей следует оценивать по сегодняшним требованиям, а «не по тому, как было плохо вчера», заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета.

Глава государства обратил внимание на высокие и постоянно растущие запросы общества, поэтому «то, что вчера было достижением, сегодня часто воспринимается как норма, и это на самом деле справедливо». В частности, президент указал на то, что на сегодняшний день более 60% россиян дают невысокие оценки качеству первичного звена здравоохранения в России, и это, по его мнению, должно восприниматься, как сигнал к усилению работы по этому направлению.

Особенно остро, по словам Путина, стоит проблема низкой доступности медучреждений первичного звена: фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, поликлиник, районных больниц. Кроме того, многие здания, в которых расположены эти учреждения, были построены еще в середине XX века и сейчас находятся в плачевном состоянии. Ко всему прочему есть проблема нехватки диагностического оборудования, практически везде дефицит кадров.

Эта проблема поднималась и раньше, напомнил Путин. Были проведены совещания, по итогам которых были утверждены принципы модернизации первичного звена. Согласно им, к 10 января 2020 года регионы должны разработать свои программы и принять их до 1 июля.

В целом, по его мнению, усилия по улучшению в области здравоохранения за последние годы принесли плоды, а одним из главных показателем позитивных изменений, конечно, является устойчивый рост средней продолжительности жизни.

«Если в 2014 году она составляла 70,9 лет, а в этом году, по данным на август, - 73,6», — подчеркнул Путин.

Однако, как отметил он, останавливаться на достигнутом нельзя, потому что «все наши достижения — это подтверждение того, что мы способны и обязаны сделать больше».