Один день с арктическими спасателями МЧС России. Репортаж ФАН

Вот уже десять лет на берегу Онежского озера работает уникальный арктический центр МЧС. Если официально — ФГКУ «Арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра». В его задачи входит не только помощь пострадавшим, но и обучение профессии спасателя. Приезжих из множества регионов России учат работать в самых разных условиях, в том числе в приближенных к арктическим.

Корреспондент Федерального агентства новостей на один день погрузился в работу центра. И даже немного почувствовал себя в «шкуре» — то есть в жилете — спасателя.

Спасать с холодной головой

Метровые волны Онежского озера, словно на качелях, раскачивают небольшой катер МЧС, то и дело окатывают брызгами рубку. Со спасателем Николаем Целищевым мы совершаем небольшой рейд вдоль берегов Онего — так называют местные жители это огромное, как море, и своенравное озеро.

Вероятность, что кому-то понадобится помощь на воде, сейчас невелика: рыбаки в штормовую погоду обычно не выходят на лов. Однако проверить лишний раз не помешает.

Шторм здесь поднимается резко, за считанные минуты. У рыбаков со слабыми моторами на лодках, застигнутых врасплох далеко от берега, мало шансов самостоятельно вернуться на сушу. В сильную непогоду волны достигают 4 метров. Всего пару месяцев назад в устье реки Андомы перевернулась лодка с двумя рыбаками. Плавали, держась за края перевернутой лодки. Каким-то чудом смогли дозвониться в МЧС.

«После таких сообщений счет идет на минуты. Вода в озере обычно холодная даже летом. В зависимости от ее температуры, тонущий в воде человек остается живым от 5 минут до получаса», — говорит Николай.

Спасатели сработали оперативно. Быстро оказались на месте и спасли пострадавших.

Не трудно догадаться, что в таких ситуациях рискуют и сами спасатели. Но их задача — не поддаваясь эмоциям, рассчитать так, чтобы минимизировать риск для пострадавших и самих себя.

«Несколько лет назад участвовал в спасении людей с сухогруза «Тольятти», — держась за штурвал, рассказывает Николай. — Он на выходе в Онего сбился с фарватера, получил пробоины и начал тонуть».

Подойти со стороны озера не было возможности — слишком большие волны. Поэтому спасатели зашли на катерах со стороны канала в Вытегре. С помощью линеметов наладили канатную переправу и спасли находящихся на судне людей, среди которых была и беременная женщина.

И таких случаев спасения на воде за время существования центра «Вытегра» — десятки. К счастью, во время нашего короткого рейда по Онеге никого спасать не пришлось.

На Русском Севере куют кадры для Арктики

«Одна из наших задач — обеспечение безопасности на Волго-Балтийском пути», — рассказывает корреспонденту ФАН начальник центра «Вытегра» Владимир Демин.

Собственно, сама идея создать такой центр МЧС России в Вытегорском районе возникла после того, как в 2007 году на Онежском озере потерпела аварию баржа, и тонны мазута попали в воду. Тогда на ликвидацию последствий крупной экологической катастрофы были стянуты спасательные силы и средства Северо-Запада России.

Именно поэтому сейчас в арсенале «Вытегры» есть боновые заграждения и все необходимое для того, чтобы минимизировать последствия разлива нефтепродуктов.

С 2009 года центр неоднократно реорганизовывался, одновременно «обрастая мышцами». Сейчас его сотрудники, помимо спасения на воде, занимаются поиском потерявшихся в лесах и на болотах людей, борьбой с пожарами, выезжают на места ДТП, когда приходится извлекать потерпевших из искореженных машин.

Туризм развивается в Вологодской области, которая входит в зону ответственности «Вытегры», в геометрической прогрессии. Поэтому работы у сотрудников МЧС становится больше.

«Кроме спасения людей, мы занимаемся обучением профессии «спасатель МЧС России», — говорит Владимир Демин. — От Калининграда до Владивостока к нам приезжают спасатели для повышения квалификации».

Центр оборудован самыми разными тренажерами, что позволяет осваивать такие специальности, как газоспасатель, стропальщик, промышленный альпинист. Утверждено более сорока программ профессиональной подготовки и повышения квалификации.

Еще одна задача центра — помощь создателям современной спасательной техники.

«Мы заключили договора о сотрудничестве с несколькими госуниверситетами. Их ученые занимаются разработкой моделей спасательной техники и оборудования, в том числе спасательных судов, приспособлением их под экстремальные погодные условия», — рассказывает собеседник ФАН.

В центр поступают пилотные модели техники, спасатели опробуют их на практике, и уже после их рекомендаций принимается решение — можно ли запускать образцы в массовое производство или необходима доработка?

Арктическое направление в системе МЧС начало активно развиваться в 2014 году. В 2014—2015 годах создавались комплексные арктические центры — в Воркуте, Архангельске, в Дудинке. АСУНЦ «Вытегра» поручили готовить профессионалов-спасателей, способных работать в арктической зоне.

«Ежегодно мы как минимум две группы обучаем по этому направлению, — говорит Владимир Демин. — Наши возможности ограничены тем, что мы можем проводить обучение только зимой, когда Онежское озеро покрыто льдом, и спасатели выходят в четырехдневный поход в условиях, максимально приближенным к арктическим».

Участники похода живут в палатках на снегу, отрабатывают системы связи, спасают условного пострадавшего.

За 5 лет около 10 сотрудников «Вытегры» побывали в арктических экспедициях в Дудинке и на Земле Франца-Иосифа. Причем во время собственных отпусков, что говорит об увлеченности своим делом. Зато теперь у них есть опыт, как вести спасательную деятельность в арктических условиях. И они всегда готовы применить его.

«У нас накапливается переработка, и вот эти часы мы с волонтерами провели в Арктике», — рассказывает участник арктической экспедиции на Землю Франца-Иосифа в этом году спасатель Дмитрий Евсеев.

За время экспедиции ее участники помогали восстанавливать Музей Арктики, отрабатывали тренинги на психологическую устойчивость — учились максимально бесконфликтно существовать в небольшом коллективе, практически лишенном связи с внешним миром.

«Одно из наиболее ярких впечатлений — регулярные встречи с белыми медведями», — рассказывает Дмитрий Евсеев.

Эти животные крайне любопытны и изначально не проявляют агрессивности. Что, однако, не делает встречи с ними безопасными, поскольку настроение белых гигантов в любой момент может измениться. Поэтому лучшее, что можно сделать для безопасности, — попытаться избежать встречи с этим животным.

Ну, а если уж встреча случилась, действовать надо примерно так же, как и с «косолапыми родственниками» белых медведей из вытегорских лесов — шуметь и поднимать вверх руки, чтобы убедить животное в своем большом росте.

Спасатели под водой и между небом и землей

22 августа, в День флага России, водолазы из центра «Вытегра» установили флаг России на дне Онежского озера на глубине 12 метров. Новость об этом облетела многие информагентства страны.

Помимо штатных водолазов, способных вести работы на глубине до 20 метров, в арсенале центра имеется роботизированный глубоководный аппарат, который работает на гораздо больших глубинах — до 300 метров.

Под конец пребывания в «Вытегре» корреспондент ФАН понаблюдал, как из совершенно обычных молодых людей начинают готовить спасателей — способных, в частности, заниматься промышленным альпинизмом.

«У спасателя не может быть главного направления, он должен развиваться по всем направлениям: спасение на воде, десантирование беспарашютным способом с вертолетов и так далее», — рассказывает ФАН спасатель 2 класса, преподаватель учебного отдела АСУНЦ «Вытегра» Константин Миньков.

Сейчас, по его словам, он обучает «нулевых ребят», которых надо научить азам спасательного дела.

«Полтора месяца жесткой подготовки, и из новичка получается спасатель МЧС России. Потом, после дополнительной подготовки, обучения, становишься спасателем третьего класса, затем второго класса. До спасателей первого и международного классов надо пройти очень большой путь», — рассказал Константин.

Сам он с 8-го класса школы занимается промышленным альпинизмом, а в системе МЧС работает уже 10 лет. Учит непосредственному проведению аварийно-спасательных работ: ликвидация последствий ДТП, работа в задымленных помещениях, в завалах. Не раз ему приходилось применять свои навыки промышленного альпинизма, спасая зацепившихся на скалах и деревьях планеристов.

«Если все грамотно рассчитать, разложить по полочкам, то особой сложности и риска в такой работе нет», — просто и уверенно говорит Константин.

По его словам, наиболее психологически трудная работа — выезды на ДТП. Приходится извлекать погибших и изувеченных людей из разбитых машин.

«Срочную службу в армии я проходил во время боевых действий в Чечне, поэтому мне было несколько проще адаптироваться к такой работе», — рассказывает спасатель.

А вот у новичков, по его словам, порой не выдерживают нервы. Идет психологический отбор.

Но все же труд спасателя — это работа для настоящих мужчин, которые не переносят рутины и однообразия жизни.