Новая версия инсценировки США по «ликвидации» аль-Багдади появилась в арабских СМИ

Журналисты ближневосточного издания Arabi Today узнали от своих источников новую версию событий, произошедших в сирийской провинции Идлиб во время инсценировки операции США по ликвидации главаря «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Ее рассмотрело Федеральное агентство новостей (ФАН).

Каскадер для «халифа»

Как передали источники арабского портала, вся легенда США о якобы спецоперации по ликвидации аль-Багдади полностью выдумана. В действительности ни вертолетов, которые будто бы бомбили здание с лидером ИГИЛ1 внутри, ни отрядов спецназа «Дельта», якобы осуществлявших штурм дома, не было вовсе.

Из всей рассказанной американцами истории в действительности существовало лишь здание, по которому ударил самолет, причинив большие разрушения и убив множество людей. Однако так называемого «халифа» «Исламского государства» среди них не было.

Зато там находился один из его приближенных, которого Штаты и «назначили» главарем ИГ1 в своем спектакле. Этот человек, который хорошо знал аль-Багдади, в итоге и исполнил роль своего главаря, причем ценой жизни пяти своих детей и жены, которые на момент налета тоже находились в доме вместе с ним.

Таинственный «вице-халиф» ИГ

Однако «уничтожения лидера ИГИЛ» американцам, видимо, показалось мало. Они пошли еще дальше в своей лжи о собственном победном шествии по Сирии, похоронив также и преемника-последователя аль-Багдади.

По данным источников Arabi Today, такой «наследник престола» действительно существует, однако сейчас он по-прежнему жив и здоров и, более того, находится в безопасности – а именно на одной из баз Соединенных Штатов в САР. Американские военные спрятали его заблаговременно, чтобы иметь в запасе хоть какие-то «доказательства».

В настоящий момент одной из ключевых задач США является инсценировка убийства последователя «халифа» ИГ и легализация дезинформации об этом в мировых СМИ. Сотрудники спецслужб пока, очевидно, разрабатывают сценарий нового спектакля, поскольку у всех в мире с каждым днем возникает все больше вопросов к Белому дому по поводу этой истории.

Это вполне понятно – людям нужны реальные факты, а не просто слова и ни о чем не говорящие кадры, существующие вне времени и места. Притом о некоем мифическом преемнике аль-Багдади никогда не было четких заявлений от главных медиаресурсов «Исламского государства»: никаких упоминаний ни о самом данном террористе, ни о его влияния на других боевиков. Но американцы, судя по всему, решили, что сами могут создать такую фигуру и придумать ей биографию.

Таким образом, все внимание, которое собирают США вокруг своей фейковой победы над якобы главными лицами «Исламского государства», на самом деле ничего не стоит, уверены собеседники Arabi Today.

Доказательства США рассыпаются на ветру

Уже почти неделю в центре внимания мировых СМИ находится фейковый инфоповод – якобы победа США над главарем крупнейшей международной террористической группировки. За это время, однако, американцы так и не потрудились предоставить реальные доказательства будто бы успеха их операции по ликвидации аль-Багдади.

Вчера Пентагон обнародовал видео из сирийского Идлиба, где, как уверяют американцы, и был уничтожен главарь ИГ, но оно в качестве подтверждения не выдерживает никакой критики и напоминает, скорее, грубые фейки ручных «информационных псов» Соединенных Штатов – «Белых касок».

Так, время штурма и координаты местности, где он велся, на видеозаписи замазаны. Но можно ли оправдать какой-то логикой такую секретность, если учесть, что фото взорванного дома, где будто бы укрывался лидер террористов, уже давно обнародованы? Точнее даже не дома, а воронки, которая появилась на его месте после удара. Там не осталось даже бетонного забора.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей представило сразу семь причин того, почему заявления американского лидера Дональда Трампа о якобы ликвидации террориста №1 являются намеренной дезинформацией, а соответствующая операция ВС США в САР – спланированной постановкой. Член Совета Федерации Сергей Цеков, изучивший все тезисы, заявил репортеру ФАН, что целиком разделяет мнение редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.