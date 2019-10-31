ВСУ обстреляли санитарную машину, спешившую к ребенку в ДНР

Донецк, 31 октября. Водитель и санинструктор получили ранения в результате обстрела медицинского автомобиля Народной милиции ДНР, по которому украинские вооруженные формирования выпустили противотанковую управляемую ракету. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

«Сегодня бандиты из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады по прямому указанию главаря (Евгения) Коростелева со стороны населенного пункта Новогригоровка выпустили противотанковую управляемую ракету (ПТУР) по медицинскому автомобилю, ехавшему в направлении села Белая Каменка для оказания помощи заболевшему ребенку», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что автомобиль был обстрелян ВСУ, в результате попадания ракеты водитель и санинструктор получили ранения различной степени тяжести. Оба доставлены в медицинское учреждение.

Представители Народной милиции обратили внимание, что на автомобиле присутствовали все соответствующие маркировки, включая красный крест, поэтому преступники не могли не знать, что атакуют санитарный транспорт.

Село Белая Каменка находится в Тельмановском районе Донецкой области. Представители ведомства рассказали, что населенный пункт находится под регулярными обстрелами со стороны украинских сил, поэтому машина обычной скорой помощи не могла прибыть туда. В связи с этим врачи ДНР обратились за помощью к Народной милиции.

Несмотря на установленные договоренности о режиме прекращения огня, ВСУ продолжают проводить обстрелы в Донбассе. Накануне украинские войска обстреляли боеприпасами НАТО район разведения войск в Петровском. 30 октября оборонные ведомства Донецкой и Луганской народных республик сообщили об 11 нарушениях мирного режима со стороны украинских войск за сутки.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Гнев со стороны украинской столицы был вызван тем, что республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

Гражданский конфликт ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны.