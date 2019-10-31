На Украине отменят медицинские справки для водителей и на ношение оружия

В рамках очередной реформы системы здравоохранения Украины официальный Киев одобрил положение, предусматривающее ликвидацию профильных комиссий Минздрава по выдаче целого ряда справок и сопроводительных документов. Согласно официальной информации, уже с 2020 года среднестатистическому украинцу будет не обязательно предоставлять свидетельство о состоянии здоровья при записи в бассейн, указывать наличие прививок для получения сертификата на работу продавцом и даже констатировать отсутствие специфических заболеваний при приеме в автошколы. Как утверждает правительство, таким образом, страна «полностью избавится от коррупционной составляющей в медицинской сфере».

Скептики полагают, что нововведение «окончательно добьет» украинскую медицину. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Как заявила на днях министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, целью нового этапа преобразований в курируемой ею отрасли является «приведение системы защиты здоровья граждан под стандарты Европейского Союза». Скалецкая, в частности, недвусмысленно дала понять, что при ее предшественнице Ульяне Супрун украинский Минздрав превратился в рассадник коррупции и взяточничества, но теперь ситуация «изменится коренным образом».

«Мы избавимся от лишней бумажной работы и сконцентрируемся на действительной помощи населению», — во всеуслышание заявила госпожа министр.

Под словосочетанием «лишняя бумажная работа» руководитель министерства, помимо прочего, подразумевает оформление сотен наименований специальных справок, которые регулярно выдаются гражданам как поликлиниками и больницами в целом, так и отдельными врачами в частности.

«Ни для кого не секрет, что в нашей стране абсолютное большинство медицинских документов с печатью выдается обывателю за деньги, — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей представитель общественной организации «Пациенты за будущее» Ольга Жарко. — Например, только за то, что мой сын прошел медкомиссию для поступления в институт, я заплатила пятьсот долларов, хотя по закону, не должна была этого делать. А моя крестница, чтобы ей оформили медкнижку и разрешили работать в столовой, заплатила доктору сотню долларов. Хочется верить, что такой практике будет положен конец».

Вполне вероятно. Предполагается, что к январю будущего года украинский Минздрав отменит обязательные на данный момент справки для детей и школьников, отсутствовавших на занятиях в течение трех дней. Кроме того, будет подвергнута сомнению необходимость получения разрешительных документов на посещение бассейнов и спортивных площадок. Наконец, чиновники ведомства не исключают возможности полной отмены прохождения отдельным гражданином комиссии на право управления транспортным средством и даже владения оружием.

«Все эти проверки должны быть оптимизированы и осуществляться на уровне общей диспансеризации, — подчеркнул корреспонденту ФАН на основе полной конфиденциальности высокопоставленный чиновник украинского Минздрава. — Только на этих условиях мы выдернем настоящих специалистов из «бумажной рутины» и прекратим позорный статус-кво, когда любой шизофреник и параноик за бутылку коньяка и коробку конфет может получить, например, справку для работы в государственном учреждении».

На вопрос, что будет при полной отмене даже части таких справок, например, для получения водительских прав или разрешения на ношение оружия, чиновник не ответил.

Одновременно новый этап медреформы определяет стандарты и методы получения бюллетеней о временной нетрудоспособности — так называемых больничных листов. По некоторым данным, официально оформленный на предприятии работник должен будет предоставить лечащему врачу соответствующий медицинский полис, по которому больной получит 99% компенсации. В случае отсутствия полиса тот же работник будет обязан заплатить за оформление больничного сумму, составляющую десятую часть его заработной платы. При этом тарифы могут варьироваться в зависимости от региона.

«Нет никаких гарантий, что при условии уничтожения одной коррупционной схемы в медицинской сфере ей на смену не придет новая, — отмечает киевский социальный психолог Елена Мильто. — В настоящее время на Украине ощущается поистине катастрофическая нехватка врачей и младшего медперсонала: в поисках достойной оплаты труда специалисты массово уезжают в Россию, Белоруссию и станы Евросоюза. Спасти систему здравоохранения простой ликвидацией «справок и свидетельств» наверняка не получится».

При этом улицы украинских городов могут заполонить те, о ком можно с полным основанием сказать: «вооружен и очень опасен» — глубоко нездоровые люди, без «лишних справок» получившие право на управление транспортом и на ношение оружия.