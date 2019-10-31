Путин жестом ответил попросившим 451 млн на велодорожку калининградцам

Москва, 31 октября. Президент РФ Владимир Путин в шутку погрозил кулаком, когда на встрече калининградцами его попросили выделить 451 млн рублей на велодорожки.

«Ничего себе у вас велодорожки!», — удивился российский лидер.

Напомним, что в августе министерство спорта РФ выпустило методички по развитию сети велосипедных дорожек в городах страны. По мнению федеральных чиновников отраслевого ведомства, появление велосипедной инфраструктуры в больших и малых городах России повысит удобство передвижения на расстояния до 15 километров.

Если россияне будут передвигаться на велосипедах, это позволит в перспективе разгрузить дороги, а также повысить доступность территорий и даже снизить затраты на здравоохранение. Кроме того, в настоящее время рассматривается возможность разрешить россиянам перевозить велосипеды в общественном транспорте. Пока что это разрешается только в пригородных электричках. Отметим, что на сегодняшний день развитой велосипедной инфраструктурой может похвастаться только Москва.