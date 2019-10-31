Президент Сирии рассказал об урегулировании кризиса и будущем страны

Дамаск, 31 октября. Президент Сирии Башар Асад дал большое интервью сирийским телеканалам, в котором затронул ряд актуальных тем, в том числе военную ситуацию, экономику и политический процесс.

Интервью будет показано в четверг в 21.00 (22.00 по московскому времени) на основных сирийских телеканалах. Глава САР рассказал, какую роль сыграл Дамаск в «ликвидации» главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, обозначил позицию Сирии по российско-турецкому соглашению, а также прокомментировал возможность сирийско-турецких встреч в будущем.

Асад также затронул вопросы внутренней политики, в том числе возможность изменения Конституции и необходимость международного контроля на предстоящих президентских и парламентских выборах.

За последние несколько недель в Сирии произошел ряд коренных изменений. В том числе Турция провела операцию на севере САР «Источник мира» против курдских террористических формирований.

Кроме того, президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели судьбоносную встречу в Сочи 22 октября. По итогам переговоров, которые длились 6 часов, был принят меморандум об урегулировании ситуации в Сирии. Исторический документ регламентировал патрулирование территории силами России и Сирии, а также отвод сил курдских боевиков от 30-километровой зоны безопасности около границы двух стран в течение 150 часов. Меморандум фактически завершил многолетнюю войну в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.