Донецк, 31 октября. Военнослужащие Донецкой Народной Республики готовы к устранению нарушений на участке разведения сил в районе Петровского. Об этом рассказал глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Он отметил, что подразделения Народной милиции ДНР еще 7 октября подтвердили свои намерения приступить к устранению нарушений на участке. Однако по вине Киева процесс затянулся.

«Народная милиция по-прежнему готова возобновить обязательства», — сказал Якубов.

По его словам, для возобновления процесса необходимо подтверждение Киевом своих намерений и выполнение им всех мероприятий на участке отвода, согласованных контактной группой в Минске.

Напомним, процесс устранения нарушений на участке отвода сил в районе Петровского должен был пройти 9-11 октября в соответствии с планом-графиком, который утвердила контактная группа. Однако разведение сорвала украинская сторона.

В минувший вторник в Луганской Народной Республике удалось начать процесс разведения живой силы, техники и вооружений в районе населенного пункта Золотое. Обе стороны запустили ракеты, что является сигналом готовности к началу процесса.

Однако в ДНР разведение было сорван украинской стороной с применением мин натовского стандарта. В беседе с Федеральным агентством новостей спикер Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин рассказал, что Петровское обстреляли из минометов и гранатометов.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

Гражданский конфликт ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны.