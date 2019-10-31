Трусы аль-Багдади окончательно разрушили шаткий фейк Трампа о ликвидации «террориста №1»

Москва, 31 октября. Операция США по «ликвидации» главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади неправдоподобная и по месту проведения, и по времени проведения, заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Ранее Пентагон представил кадры и видео «уничтожения» террориста. По словам представителя военного ведомства Кеннета Маккензи, спецназ штурмовал дом в сирийской провинции Идлиб. План операции якобы был разработан таким образом, чтобы исключить утечки информации и потери среди гражданских.

На представленных американским ведомством кадрах военные подходят к окруженному высоким забором дому с двух сторон. По словам генерала, на месте были 11 детей. На требования на арабском языке сложить оружие боевики не реагировали, в итоге четверо женщин и мужчина были ликвидированы. Аль-Багдади пытался скрыться в тоннеле, взяв с собой двух маленьких детей, отметили в Пентагоне. Когда захват оказался неизбежным, террорист якобы взорвал пояс смертника.

Багдасаров подчеркнул, что Идлиб — не место, где действуют члены ИГ1, поскольку в этой провинции орудуют их противники — боевики из «Аль-Каиды»1 (запрещена в России).

Как отметила «Политика сегодня», разногласия между «Исламским государством» и «Аль-Каидой» возникли в 2014 году, когда первая провозгласила свой псевдохалифат. Обе группировки проливали кровь в борьбе за лидерство и обвиняли друг друга в неверии.

Трамп заявил, что после взрыва от аль-Багдади осталось немногое. В свою очередь представители Пентагона заверили, что по образцу ДНК якобы смогли определить, что ликвидирован был именно главарь ИГ. По утверждению американской стороны, курдскому шпиону, который смог внедриться в окружение боевика, удалось украсть пару трусов аль-Багдади, чтобы в дальнейшем американцы смогли провести экспертизу.

Примечателен тот факт, что аль-Багдади происходит из семьи салафитов — приверженцев суннитского направления в исламе. Мужчины-салафиты призывают ориентироваться на веру и образ жизни ранней мусульманской общины и зачастую не носят нижнее белье.

Таким образом, экспертиза ДНК по призрачным трусам аль-Багдади окончательно разрушила шаткий фейк о «ликвидации» главаря «Исламского государства», который так активно распространяет американский президент Дональд Трамп.

«Я считаю, что эта операция неправдоподобная по месту проведения, по времени проведения и прочим делам. [Тест] ДНК кто проводил? Международная экспертиза под эгидой ООН? Нет, они сами провели и объявили», — сказал востоковед.

Останки аль-Багдади, как заявили в Пентагоне, будут захоронены в море по закону военного конфликта. Такой же сценарий захоронения был использован при погребении основателя «Аль-Каиды» Усама бен Ладена. Вашингтон, выбирая такой способ захоронения, не желает превращать могилы боевиков в места паломничества.

Впрочем, в министерстве обороны России заверения американских коллег о гибели аль-Багдади оценивают со скепсисом. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ведомство не располагает данными об операции американцев в Идлибе. В словах высокопоставленных чиновников США, по его мнению, много противоречий, что дает весомые основания ставить под сомнение историю с «ликвидацией» боевика.

1 Организация запрещена на территории РФ.