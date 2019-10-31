Рогозин рассказал о «теплом письме» NASA с просьбой о местах на кораблях «Союз»

Москва, 31 октября. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) запросило у государственной корпорации Роскосмос дополнительные места на отечественных кораблях «Союз» для своих астронавтов на ближайшие два года. Об этом рассказал в четверг журналистам генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин.

Он признался, что Роскосмос получил «теплое по форме и содержанию» письмо от руководителя NASA Джима Брайденстайна.

«В письме он ссылается на некую ситуацию, связанную с тем, что идет задержка кораблей коммерческих для доставки американских экипажей на Международную космическую станцию», — объяснил Рогозин.

Он также обратил внимание, что тестовые испытания американских коммерческих кораблей подойдут к окончанию не ранее 2021 года, поэтому Москва пошла навстречу и будет вынуждена «ужать» свои экипажи, сообщает НСН.

Рогозин при этом признался, что сложившаяся ситуация «нарушает планы» в отношении комплекса испытаний и экспериментов на борту российского сегмента МКС.

«Нам придется чем-то жертвовать за счет сокращения нашего экипажа для предоставления мест нашим американским коллегам», — уточнил глава Роскосмоса.

Помимо этого, после просьбы NASA отечественная корпорация приняла решение выделить средства на строительство двух дополнительных кораблей «Союз», резюмировал он.

Ранее стало известно, что российские космонавты впервые за 13 лет наденут американские скафандры EMU.